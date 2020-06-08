У Вірменії главу Генштабу ЗС звільнили після "гучного" весілля сина під час пандемії коронавірусу. Фото і відео

Президент Вірменії Армен Саркісян, виходячи з пропозиції прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, підписав указ про звільнення глави Генштабу Збройних сил Артака Давтяна після весілля сина останнього. Місцеві ЗМІ повідомили про нібито приблизно сотню гостей на святкуванні, незважаючи на режим надзвичайного стану в країні через пандемію коронавірусу.

Як написало видання "Радіо Азатутюн", також були підписані укази про звільнення Едуарда Мартиросяна з посади голови Служби національної безпеки і Армана Саргсяна з посади начальника поліції (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Перед цим в адміністрацію президента Вірменії надійшла пропозиція прем'єр-міністра про звільнення зазначених осіб. Також Пашинян написав про це на своїй сторінці в Facebook.

У Вірменії главу Генштабу ЗС звільнили після "гучного" весілля сина під час пандемії коронавірусу

Новим главою Генштабу прем'єр-міністр запропонував призначити генерал-лейтенанта Оніка Гаспаряна, СНБ – полковника Аргишти Карамяна, начальником поліції – Ваге Казаряна.

Напередодні місцеві ЗМІ написали про "гучне" святкування весілля сина Давтяна. Повідомляється, що на урочистості нібито було близько сотні гостей.

Сам же Давтян вже прокоментував ситуацію. Відповідний пост з його словами з'явився на сторінці начальника інформаційного відділу адміністративного апарату Генштабу ЗС Вірменії полковника Самвела Асатряна. У ньому Давтян заявив, що кожен має право на особисте життя та закликав ЗМІ "не заходити в приватний простір".

У Вірменії главу Генштабу ЗС звільнили після "гучного" весілля сина під час пандемії коронавірусу hraparak.am

У Вірменії главу Генштабу ЗС звільнили після "гучного" весілля сина під час пандемії коронавірусу hraparak.am

У Вірменії главу Генштабу ЗС звільнили після "гучного" весілля сина під час пандемії коронавірусу hraparak.am

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