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3 березня • оновлено в 11:47
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У військового злочинця Младича знайшли страшну хворобу: перші подробиці

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У екс-командувача армії сербів Боснії і Герцеговини Ратко Младича, який винен в геноциді і злочинах проти людяності знайшли пухлину.

В даний час військовий злочинець відбуває довічне ув'язнення в Гаазі, передає ТАСС.

"Була проведена колоноскопія, в результаті якої знайшли пухлину. На даний момент нас сповістили, що це не ракова пухлина, але вона може розвинутися в ракову, тому потрібна операція, операція обов'язкова. На даний момент він повинен бути терміново госпіталізований", – повідомив його син Дарко Младич.

Ратко Младич

Ратко Младич

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Автор
Тимур Григоренко
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Serov Oleg
Serov Oleg
свободу герою Сербии!
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