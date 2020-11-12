У війні за Карабах Азербайджан повернув "кавказьку Хіросіму"

Денис Казанський Світ 14:52, 12.11.2020 Оновлено: 14:58, 12.11.2020

В результаті маленької переможної війни за Карабаху Азербайджан повернув собі крім іншого і "кавказьку Хіросіму" - місто Агдам, яке було повністю знищено в 1993 році. Колись це місто було відоме на весь СРСР завдяки однойменному портвейну.

На початок першої Карабахської війни населення Агдама становило близько 30 тисяч чоловік. А після закінчення бойових дій залишилося тільки кілька сотень. Населяли Агдам в основному азербайджанці, які змушені були виїхати після захоплення міста вірменами. Переможці ж чомусь жити в місті не захотіли, і зрівняли з землею все, що вціліло після обстрілів. В результаті від Агдама залишилися тільки безкраї руїни. Як після атомного вибуху.

Цікаво, що ж буде з Агдам тепер? Чи будуть його відновлювати і знову заселяти? І чи можна в принципі відновити місто, від якого нічого не залишилося?

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