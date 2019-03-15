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ПолітикаЕкономіка

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"У відповідь ядерний удар": США висунули Росії жорсткий ультиматум

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У США заявили, що вони можуть згорнути програму створення ракет, заборонених Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, однак якщо Росія також почне дотримуватися угоди.

У Пентагоні підкреслили, що американська програма створення озброєння має оборотний характер, передає ТАСС.

"Дослідження та дослідно-конструкторські розробки розпочато таким чином, щоб вони мали оборотний характер в разі, якщо Росія повернеться до повного і перевіряється дотримання угоди до того моменту, як ми вийдемо з Договору в серпні 2019 року", – повідомили у військовому відомстві.

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Також глава Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Джозеф Данфорд заявили, що Білий будинку не повинен відмовлятися від політики нанесення превентивного ядерного удару.

Військовий підкреслив, що подібна стратегія сильно заважає противникам США приймати рішення про атаку, передає РІА Новини.

"Я також можу уявити собі цілий ряд обставин, при яких ми не хотіли б виключати для президента цей варіант в майбутньому", – зазначив Данфорд.

Він також додав, що діюча політика в США з цього питання є вірною.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, український дипломат пояснив, чому НАТО не хоче гонки озброєнь.

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Місце
США
Теги
Пентагонракети
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Semenov Igor
Semenov Igor
Жесть....
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andrei andrei
andrei andrei
Не увидел ультиматума. Да еще жесткого. Оьоз, это предложение:-)
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
andrei andrei, Тем не менее,куда вам тягаться,разве только по лепке петухов из фекалий.
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Питон Каа
Питон Каа
Э, америкосы, какое там возвращение к ДРСМД, там вон бандерлоги уже почти создали свою ракету (из старой советской), ее только покрасить в жовто-блакытний цвет осталось и она полетит. Никаких больше договоров.
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