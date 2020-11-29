У Відні проведуть масове безкоштовне тестування на COVID-19 до Різдва

У Відні з 4 до 13 грудня збираються безкоштовно протестувати на COVID-19 близько 1,2 млн осіб.

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на власного кореспондента в Австрії. Спочатку масове проведення тестів планувалося провести за тиждень перед Різдвом – 19 і 20 грудня.

Рішення провести його дещо раніше пояснили тим, що люди, у яких підтвердиться захворювання, зможуть відбути самоізоляцію до початку різдвяних свят.

Кожен день в столиці Австрії планують тестувати по 150 тисяч осыб. На думку міської влади, участь в перевірці на COVID-19 візьме понад 60% населення.

Для участі в тестуванні необхідно попередньо зареєструватися через інтернет або за телефоном, який стане доступним з 2 грудня.

Тестування у Відні проводитимуть на територіях трьох великих виставкових об'єктів – Stadthalle, Marxhalle і Messe Wien. Там відкриють 300 тестових пунктів, які будуть працювати з 8:00 до 18:00.

Будівництвом цих пунктів зараз займається пожежна служба міста.

Тестування населення в інших федеральних землях Австрії буде проходити на початку і в середині грудня: в Тіролі та Форарльберзі – з 4 по 6 грудня, в Зальцбурзі, Штирії, Каринтії і Нижній Австрії – з 12 по 13 грудня, у Верхній Австрії – з 11 по 14 грудня, у Бургенланді – з 10 по 15 грудня.

Поряд з цим, 5 і 6 грудня по всій Австрії протестують майже 200 тисяч вчителів і вихователів, а 7 і 8 грудня – близько 40 тис. поліцейських.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чехії хочуть запропонувати всім громадянам країни пройти безкоштовне тестування на антиген COVID-19 до Різдва.