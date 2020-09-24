У В'єтнамі відмили на продаж понад 300 тисяч використаних презервативів

У в'єтнамській провінції Бін Донг поліція вилучила понад 320 тисяч використаних презервативів, які планували продати як нові.

Правоохоронці під час обшуків на складі виявили десятки мішків загальною вагою 360 кг, пише "ВВС Україна".

Заарештовано жінку, яку вважають власницею вказаного приміщення.

За даними поліції, презервативи промивали, міняли їх форму за допомогою дерев'яних фалоімітаторів, а потім заново упаковували перед продажем.

Затримана заявила, що їй платили один долар за шість кілограмів презервативів. При цьому невідомо, скільки такої "продукції" вже встигли продати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві співробітник податкової намагався вкрасти з одного з супермаркетів презервативи і змазку майже на тисячу гривень.