У В'єтнамі розділили зрощених близнюків: операція за участю 100 медиків тривала 12 годин. Фото

У лікарні Хошиміну (В'єтнам) успішно провели операцію з розділення 13-місячних близнюків, зрощених в області стегна.

Операція, підготовка до якої велася протягом року, тривала 12 годин. У ній брала участь команда з 100 медиків, пише Daily Mail (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця новини).

Операція з розділення близнюків тривала 12 годин. Фото Dailymail.co.uk

У В'єтнамі успішно розділили близнюків, зрощених в стегні. Фото Dailymail.co.uk

Один з дев'яти ключових лікарів 79-річний професор Чан Донг зазначив, що шанси дітей на повне одужання є дуже високими завдяки передовим хірургічним методам і обладнанню.

В операції брали участь 100 медиків. Фото Dailymail.co.uk

Протягом наступних трьох місяців дівчаток чекають і інші операції, в тому числі пластичні. Зараз стан їх здоров'я задовільний.

Батьки близнюків. Фото Dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні у Ватикані провели першу в світі успішну операцію з розділення зрощених головами сіамських близнюків.