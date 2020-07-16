У В'єтнамі розділили зрощених близнюків: операція за участю 100 медиків тривала 12 годин. Фото

Юрій Сергієнко Світ 00:58, 17.07.2020 Оновлено: 01:16, 17.07.2020

У лікарні Хошиміну (В'єтнам) успішно провели операцію з розділення 13-місячних близнюків, зрощених в області стегна.

Операція, підготовка до якої велася протягом року, тривала 12 годин. У ній брала участь команда з 100 медиків, пише Daily Mail (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця новини).

Операція з розділення близнюків тривала 12 годин.
Фото Dailymail.co.uk
У В'єтнамі успішно розділили близнюків, зрощених в стегні.
Фото Dailymail.co.uk

Один з дев'яти ключових лікарів 79-річний професор Чан Донг зазначив, що шанси дітей на повне одужання є дуже високими завдяки передовим хірургічним методам і обладнанню.

В операції брали участь 100 медиків.
Фото Dailymail.co.uk

Протягом наступних трьох місяців дівчаток чекають і інші операції, в тому числі пластичні. Зараз стан їх здоров'я задовільний.

Батьки близнюків.
Фото Dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні у Ватикані провели першу в світі успішну операцію з розділення зрощених головами сіамських близнюків.

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