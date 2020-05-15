У Венеції рвонув хімзавод: місто огорнуло чорним димом. Фото й відео
У промисловому районі Венеції Маргера (Італія) трапився вибух на хімічному заводі компанії 3V Sigma SpA. Внаслідок НП на підприємстві зайнялася пожежа, чорний стовп диму огорнув місто.
Як повідомили в Twitter місцеві рятувальні служби, жителям рекомендували не покидати домівки та зачинити вікна в оселі.
"Трапився вибух і пожежа на хімічному підприємстві в Маргері, на місці працюють вісім команд рятувальників", – йдеться в дописі.
Видання la Repubblica інформує про двох потерпілих на заводі. Також наголошується, що в регіоні через пожежу існує ризик токсичних викидів.
На сайті 3V Sigma зазначено, що компанія є провідним світовим виробником хімікатів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в італійському місті Генуя підірвали міст, під час обвалення якого 2018 року загинули 43 людини.