У Венеції рвонув хімзавод: місто огорнуло чорним димом. Фото й відео

Тимур Григоренко Світ 13:20, 15.05.2020 Оновлено: 14:21, 15.05.2020

У промисловому районі Венеції Маргера (Італія) трапився вибух на хімічному заводі компанії 3V Sigma SpA. Внаслідок НП на підприємстві зайнялася пожежа, чорний стовп диму огорнув місто.

Як повідомили в Twitter місцеві рятувальні служби, жителям рекомендували не покидати домівки та зачинити вікна в оселі.

"Трапився вибух і пожежа на хімічному підприємстві в Маргері, на місці працюють вісім команд рятувальників", – йдеться в дописі.

Видання la Repubblica інформує про двох потерпілих на заводі. Також наголошується, що в регіоні через пожежу існує ризик токсичних викидів.

На сайті 3V Sigma зазначено, що компанія є провідним світовим виробником хімікатів.

Вибух на заводі у Венеції
twitter.com/theNicechica
Вибух на заводі у Венеції
twitter.com/theNicechica
Вибух на заводі у Венеції
twitter.com/theNicechica
Вибух на заводі у Венеції
twitter.com/theNicechica

Як повідомляв OBOZREVATEL, в італійському місті Генуя підірвали міст, під час обвалення якого 2018 року загинули 43 людини.

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