У Венеції рвонув хімзавод: місто огорнуло чорним димом. Фото й відео

У промисловому районі Венеції Маргера (Італія) трапився вибух на хімічному заводі компанії 3V Sigma SpA. Внаслідок НП на підприємстві зайнялася пожежа, чорний стовп диму огорнув місто.

Як повідомили в Twitter місцеві рятувальні служби, жителям рекомендували не покидати домівки та зачинити вікна в оселі.

"Трапився вибух і пожежа на хімічному підприємстві в Маргері, на місці працюють вісім команд рятувальників", – йдеться в дописі.

Видання la Repubblica інформує про двох потерпілих на заводі. Також наголошується, що в регіоні через пожежу існує ризик токсичних викидів.

На сайті 3V Sigma зазначено, що компанія є провідним світовим виробником хімікатів.

Вибух на заводі у Венеції twitter.com/theNicechica

There 's a fire in a #chemical implant in Marghera, all citizens of #Venice and the surrounding areas are asked to stay at home and close the windows as the smoke is #toxic https://t.co/66etleOCPj - Beatrice Guzzardi (@biguzzardi) May 15, 2020

🚨 Un grosso incendio è scoppiato questa mattina in un'industria di prodotti chimici di #Marghera, sembra per lo scoppio di un serbatoio. Il Comune di #Venezia, in attesa delle analisi dell'aria, ha invitato i cittadini a rimanere in casa e non aprire le finestre . pic.twitter.com/MWZ08CGhUX - RTL 102.5 (@ rtl1025) May 15, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в італійському місті Генуя підірвали міст, під час обвалення якого 2018 року загинули 43 людини.

