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У Венеції круїзний лайнер протаранив судно з пасажирами: деталі і фото

1.3тЧитати матеріал російською

У Венеції круїзний лайнер протаранив прогулянковий катер, на борту якого знаходилося понад сто пасажирів. У результаті інциденту постраждали щонайменше п'ять осіб.

Як повідомляє газета La Repubblica, круїзний лайнер MSC Opera вранці 2 червня слідував на буксирі каналом Джудекка, але раптово він не впорався з керуванням і зіткнувся з прогулянковим судном River Countess, на борту якого перебували 130 осіб. Інцидент стався поряд з пристанню Сан-Базиліо.

В результаті на борту прогулянкового катера чотири людини отримали травми. На круїзному лайнері постраждала одна людина. На місці події працюють медики, рятувальники і співробітники правоохоронних органів.

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За попередніми даними, судно стало некерованим через відключення електроенергії. Буксири, які супроводжували його, не змогли запобігти зіткненню.

У Венеції круїзний лайнер протаранив судно з пасажирами: деталі і фото

repubblica.it

У Венеції круїзний лайнер протаранив судно з пасажирами: деталі і фото

repubblica.it

У Венеції круїзний лайнер протаранив судно з пасажирами: деталі і фото

repubblica.it

У Венеції круїзний лайнер протаранив судно з пасажирами: деталі і фото

repubblica.it

У Венеції круїзний лайнер протаранив судно з пасажирами: деталі і фото

repubblica.it

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня в столиці Угорщини Будапешті на річці Дунай затонув катер, на борту якого перебували 32 людини. Під час прогулянки у катер врізалося інше судно. В результаті семеро людей загинули. За штурвалом річкового теплохода, який потопив катер, перебував громадянин України.

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ІталіяВенеція
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