У Венесуелі збили літак США: фото і подробиці НП

Карина Бондаренко Світ 07:32, 9.07.2020 Оновлено: 07:32, 9.07.2020

Військові у Венесуелі 8 липня збили приватний літак США марки Hawker 800.

Судно порушило повітряний простір країни, повідомили на сторінці Стратегічного командування збройних сил Венесуели в Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"CEOFANB повідомляє, що Командування Єдиної аерокосмічної оборони виявило в ніч на 8 липня у повітряному просторі країни повітряне судно з бортовим номером США і нейтралізувало його, відповідно до закону, літаками нашої військової авіації", – заявили військові.

У Венесуелі збили літак США
Libertad020 в Twitter
У Венесуелі збили літак США
Libertad020 в Twitter

Офіційної інформації про місце події, вантаж і екіпаж не наводиться, однак такі інциденти зазвичай пов'язані з незаконним обігом наркотиків, пишуть РИА Новости.

У Венесуелі збили літак США
Libertad020 в Twitter
У Венесуелі збили літак США
Libertad020 в Twitter
У Венесуелі збили літак США
Libertad020 в Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, військовий літак США врізався в стіну і загорівся в Іраку.

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