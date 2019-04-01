|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

У Венесуелі відкрили стрілянину по противникам Мадуро: фото та відео

769Читати матеріал російською

У неділю, 31 березня, озброєні люди в цивільному одязі відкрили вогонь по протестувальниках у столиці Венесуели Каракасі.

За даними El Nacional, нападниками могли бути члени "колектівос" — угруповань, які підтримують владу країни.

За даними джерел газети, в результаті стрілянини двоє активістів отримали вогнепальні поранення й потрапили до лікарні (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Новини
"Вони поплатяться!" У США пригрозили Росії за підтримку в Венесуелі
У Венесуелі відкрили стрілянину по противникам Мадуро: фото та відео

twitter.com/NanoNewsVE

Уточнюється, що акція протесту з приводу відключення електроенергії проходила в районі Лібертадор у Каракасі. Учасники мітингу заблокували рух транспортних засобів на вулицях.

На фотографіях, знятих на місці інциденту, можна побачити людей зі зброєю в руках. На відеозаписі чутні постріли.

У Венесуелі відкрили стрілянину по противникам Мадуро: фото та відео

twitter.com/NanoNewsVE

У Венесуелі відкрили стрілянину по противникам Мадуро: фото та відео

twitter.com/NanoNewsVE

У Венесуелі відкрили стрілянину по противникам Мадуро: фото та відео

twitter.com/NanoNewsVE

Відзначимо, за останній місяць перебої з електрикою виникали в Венесуелі кілька разів. Найбільш масштабний збій стався в ніч на 8 березня, без світла залишився 21 з 23 штатів країни.

25 березня сталося нове масштабне відключення електроенергії в декількох штатах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
ВенесуелаКаракас
Теги
фотографиивидеопротестстрілянина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки