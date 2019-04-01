У Венесуелі відкрили стрілянину по противникам Мадуро: фото та відео

У неділю, 31 березня, озброєні люди в цивільному одязі відкрили вогонь по протестувальниках у столиці Венесуели Каракасі.

За даними El Nacional, нападниками могли бути члени "колектівос" — угруповань, які підтримують владу країни.

За даними джерел газети, в результаті стрілянини двоє активістів отримали вогнепальні поранення й потрапили до лікарні (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

twitter.com/NanoNewsVE

Уточнюється, що акція протесту з приводу відключення електроенергії проходила в районі Лібертадор у Каракасі. Учасники мітингу заблокували рух транспортних засобів на вулицях.

На фотографіях, знятих на місці інциденту, можна побачити людей зі зброєю в руках. На відеозаписі чутні постріли.

twitter.com/NanoNewsVE

twitter.com/NanoNewsVE

twitter.com/NanoNewsVE

Відзначимо, за останній місяць перебої з електрикою виникали в Венесуелі кілька разів. Найбільш масштабний збій стався в ніч на 8 березня, без світла залишився 21 з 23 штатів країни.

25 березня сталося нове масштабне відключення електроенергії в декількох штатах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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