У Венесуелі відкрили стрілянину по противникам Мадуро: фото та відео

У неділю, 31 березня, озброєні люди в цивільному одязі відкрили вогонь по протестувальниках у столиці Венесуели Каракасі.
За даними El Nacional, нападниками могли бути члени "колектівос" — угруповань, які підтримують владу країни.
За даними джерел газети, в результаті стрілянини двоє активістів отримали вогнепальні поранення й потрапили до лікарні (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
twitter.com/NanoNewsVE
Уточнюється, що акція протесту з приводу відключення електроенергії проходила в районі Лібертадор у Каракасі. Учасники мітингу заблокували рух транспортних засобів на вулицях.
На фотографіях, знятих на місці інциденту, можна побачити людей зі зброєю в руках. На відеозаписі чутні постріли.
twitter.com/NanoNewsVE
twitter.com/NanoNewsVE
twitter.com/NanoNewsVE
Відзначимо, за останній місяць перебої з електрикою виникали в Венесуелі кілька разів. Найбільш масштабний збій стався в ніч на 8 березня, без світла залишився 21 з 23 штатів країни.
25 березня сталося нове масштабне відключення електроенергії в декількох штатах.
#AHORA Colectivos armados están amedrentando al pueblo que protesta por falta de agua y luz en la Avenida Fuerzas Armadas de #Caracas # 31Mar- Luis Somaza (@LuisSomaza) 31 березня 2019 р.
¡Fuerza!
video: @luisgonzaloprz pic.twitter.com/rULRBMlOmL
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 січня Венесуелу охопили масштабні протести. Тисячі людей вийшли проти президента Ніколаса Мадуро.
На вулицях Каракаса почалися зіткнення між протестувальниками та силовиками. Військові використовували сльозогінний газ і стріляли по людях.
Лідер опозиції і глава парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе президентом замість Мадуро. Президент США підтримав його і визнав новим главою держави.
31 січня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій визнав в. о. президента Венесуели Хуана Гуайдо легітимним тимчасовим главою країни.
2 лютого Мадуро запропонував провести дострокові парламентські вибори.
23 лютого стало відомо, що збройні сили Венесуели отримали наказрозгорнути війська на кордоні з Колумбією.
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