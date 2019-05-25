У Венесуелі ув'язнені влаштували вибухи в тюрмі: десятки вбитих і поранених

На північному заході Венесуели в штаті Португеса стався бунт в поліцейському ізоляторі в районі Акарігуа, в результаті якого загинули щонайменше 29 ув'язнених.

Як передає El Nacional, ув'язнені підірвали три гранати, в результаті чого отримали поранення 19 правоохоронців.

Для придушення бунту було залучено підрозділи поліції і Національного управління по боротьбі з вимаганням та викраденнями. Звідки в ув'язнених взялася зброя - невідомо.

Як передає Reuters, міністр безпеки Португеса уточнив, що в колонії сталася спроба втечі. "Була зроблена спроба втечі, і розгорілася бійка між конкуруючими бандами. Поліція втрутилася, щоб зупинити втечу, там уже було 29 смертей", - заявив він.

Ілюстрація The Malaysian Times

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше повалений президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав військових готуватися до оборони в разі, якщо США підуть в наступ.

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