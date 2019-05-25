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У Венесуелі ув'язнені влаштували вибухи в тюрмі: десятки вбитих і поранених

1.7тЧитати матеріал російською

На північному заході Венесуели в штаті Португеса стався бунт в поліцейському ізоляторі в районі Акарігуа, в результаті якого загинули щонайменше 29 ув'язнених.

Як передає El Nacional, ув'язнені підірвали три гранати, в результаті чого отримали поранення 19 правоохоронців.

Для придушення бунту було залучено підрозділи поліції і Національного управління по боротьбі з вимаганням та викраденнями. Звідки в ув'язнених взялася зброя - невідомо.

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Як передає Reuters, міністр безпеки Португеса уточнив, що в колонії сталася спроба втечі. "Була зроблена спроба втечі, і розгорілася бійка між конкуруючими бандами. Поліція втрутилася, щоб зупинити втечу, там уже було 29 смертей", - заявив він.

Ілюстрація

Ілюстрація

The Malaysian Times

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше повалений президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав військових готуватися до оборони в разі, якщо США підуть в наступ.

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Венесуела
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Устроили взрывы в тюрьме ? Полицейском изоляторе ? В колонии ? Сам то редактор понимает разницу этих мест ограничеий свободы ? Их срок и строгость. Да уж, лишь бы выплюнуть тупой текст, а не новость )))
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