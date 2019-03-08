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У Венесуелі через масовий блекаут загинули десятки людей: фото та відео

16.3тЧитати матеріал російською

Практично вся територія Венесуели залишилася знеструмленою 8 березня через неполадки на найбільшій гідроелектростанції "Гурі".

За даними Еuronews, через масштабний блекаут в країні позакривали школи, дитячі садки призупинили робочий день, але найгірше довелося лікарням, де у відділеннях інтенсивної терапії для новонароджених персонал використовує ручні апарати для штучної вентиляції легенів.

Відключення енергії зафіксовано в 22 з 23 штатів, а також в Каракасі. У соцмережах багато пишуть, що на вулицях перебуває хаос, люди чекають, поки відновиться подача. На дорогах утворився колапс, адже не працюють світлофори, а в автобуси люди стикаються пачками.

У Венесуелі через масовий блекаут загинули десятки людей

EFE

Що примітно, це вже не перший масштабний блекаут в країні. З 19 листопада по 9 лютого в Венесуелі померли 79 пацієнтів в лікарнях.

"Було зареєстровано 79 випадків смерті, які збігаються з годинами, в які лікарні у всій країні повідомляли про збої в електропостачанні", – йдеться в звіті організації Médicos por la Salud, передає Еlcomercio.

У Венесуелі через масовий блекаут загинули десятки людей

miamiherald

При чому перебої фіксуються щотижня, як мінімум в 12 з 40 медичних центрах країни. У звіті додали, що повідомлення про смерті і далі продовжують надходити.

За даними CNN, влада Венесуели вже знайшла винних. Вони звинуватили антиурядових диверсантів у масових відключеннях. Міністр енергетики Луїс Мотта Домінгес обізвав блекаут "війною за електрику" і актом саботажу.

У Венесуелі через масовий блекаут загинули десятки людей

CNN

"Це напад на уряд, це напад на людей, і є спільноти, які менш ніж за 15 хвилин вже вийшли, щоб протестувати і закрити вулиці. Це було заздалегідь заплановано", – сказав він.

За даними влади, причиною інциденту став "саботаж на ГЕС". У мережі з'явилася інформація, що ведеться відновлювальна робота, деякі райони отримали електрику.

У Венесуелі через масовий блекаут загинули десятки людей

Опозиція звинуватила корупцію і недостатні інвестиції, причому лідер Гуан Гуайдо назвав відключення електроенергії ще одним доказом того, що для президента Ніколаса Мадуро майже настав час.

"Венесуела знає, що світло з'явиться із закінченням узурпації", – зазначив він.

А сам лідер Венесуели в своєму Twitter, тим часом, звинуватив у відключеннях "американський імперіалізм". Зате в мережі вже жартують, що Мадуро переміг електрику.

У Венесуелі через масовий блекаут загинули десятки людей

Держсекретар США Майк Помпео відповів, що ця ситуація є прямим результатом некомпетентності Мадуро.

У Венесуелі через масовий блекаут загинули десятки людей

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ніколас Мадуро
Місце
Венесуела
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Если появляются трупы - значит поблизости надо искать пидоросса из чвк Вагнера.
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Витман Владимир
Витман Владимир
Хочешь блекаут в Украине? Голосуй за Порошенко.
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Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Витман Владимир, За гебешного сЦаря х*ла в рашке и не голосуют .Он на трон сел пожизнекнно .Как при совке .Единогласно .120% голосующих.Хааааааааааааа
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Витман Владимир, ага, без Порошенко блекаут был бы в 2014-15.
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Чан Джеки
Чан Джеки
А ГДЕ ЖЕ ЧМО ПУТИН.ОН БЫ ЗАПУСТИЛ КАКИЕ ТО ГИПЕР ЗВУКОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЛЯ ПРИДУРКА МАДУРО.ТАК ЧТО ЖДЕМС финала.
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