У Венесуелі через масовий блекаут загинули десятки людей: фото та відео

Практично вся територія Венесуели залишилася знеструмленою 8 березня через неполадки на найбільшій гідроелектростанції "Гурі".

За даними Еuronews, через масштабний блекаут в країні позакривали школи, дитячі садки призупинили робочий день, але найгірше довелося лікарням, де у відділеннях інтенсивної терапії для новонароджених персонал використовує ручні апарати для штучної вентиляції легенів.

Відключення енергії зафіксовано в 22 з 23 штатів, а також в Каракасі. У соцмережах багато пишуть, що на вулицях перебуває хаос, люди чекають, поки відновиться подача. На дорогах утворився колапс, адже не працюють світлофори, а в автобуси люди стикаються пачками.

EFE

Що примітно, це вже не перший масштабний блекаут в країні. З 19 листопада по 9 лютого в Венесуелі померли 79 пацієнтів в лікарнях.

"Було зареєстровано 79 випадків смерті, які збігаються з годинами, в які лікарні у всій країні повідомляли про збої в електропостачанні", – йдеться в звіті організації Médicos por la Salud, передає Еlcomercio.

miamiherald

При чому перебої фіксуються щотижня, як мінімум в 12 з 40 медичних центрах країни. У звіті додали, що повідомлення про смерті і далі продовжують надходити.

За даними CNN, влада Венесуели вже знайшла винних. Вони звинуватили антиурядових диверсантів у масових відключеннях. Міністр енергетики Луїс Мотта Домінгес обізвав блекаут "війною за електрику" і актом саботажу.

CNN

El gobierno de Venezuela suspende la jornada laboral y las clases por el apagón masivo #AFP https://t.co/IT8zob4ADK pic.twitter.com/q5h3bCeiQB - Agence France-Presse (@AFPespanol) 8 березня 2019 р.

"Це напад на уряд, це напад на людей, і є спільноти, які менш ніж за 15 хвилин вже вийшли, щоб протестувати і закрити вулиці. Це було заздалегідь заплановано", – сказав він.

За даними влади, причиною інциденту став "саботаж на ГЕС". У мережі з'явилася інформація, що ведеться відновлювальна робота, деякі райони отримали електрику.

Опозиція звинуватила корупцію і недостатні інвестиції, причому лідер Гуан Гуайдо назвав відключення електроенергії ще одним доказом того, що для президента Ніколаса Мадуро майже настав час.

"Венесуела знає, що світло з'явиться із закінченням узурпації", – зазначив він.

¿Cómo se le dice a una madre que debe cocinar , a un enfermo que depende de una máquina, a un obrero que debe trabajar que estamos en un país potencia #SinLuz ? - Juan Guaidó (@jguaido) 7 березня 2019 р.

А сам лідер Венесуели в своєму Twitter, тим часом, звинуватив у відключеннях "американський імперіалізм". Зате в мережі вже жартують, що Мадуро переміг електрику.

La guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense en contra de nuestro pueblo será derrotada. Nada ni nadie podrá vencer al pueblo de Bolívar y Chávez. ¡Máxima unidad de los patriotas! - Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 березня 2019 р.

Держсекретар США Майк Помпео відповів, що ця ситуація є прямим результатом некомпетентності Мадуро.

The power outage and the devastation hurting ordinary Venezuelans is not because of the USA. It's not because of Colombia. It's not Ecuador or Brazil, Europe or anywhere else. Power shortages and starvation are the result of the Maduro regime's incompetence. - Secretary Pompeo (@SecPompeo) 8 березня 2019 р.

If you want to understand how Communism or Socialism destroys country , watch news on #Venezuela daily.



After massive inflation (million percent or something like that), starving children ... now a massive blackout.



An oil rich economy is completely spoiled by leftists. pic.twitter.com/sT7H8vk0St - Kiran Kumar S (@KiranKS) 8 березня 2019 р.

Раптово серед білого дня майже по всій Венесуелі відключилася електрика. Блекаут перервав роботу міжнародного аеропорту, встало метро, натовпи людей не могли дістатися після роботи додому. Мадуро звинуватив у всьому "американський імперіалізм" pic.twitter.com/dxS5R1Sswn - DW російською (@dw_russian) 8 березня 2019 р.

Not as bad as Venezuela without power..... pic.twitter.com/J76oCZKDXk — Three Nipples and One Boob (@Three_Nipples) 8 березня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!