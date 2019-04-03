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У Венесуелі активістів розстріляли із вертольота: відео з місця подій

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У Венесуелі невідомі відкрили стрілянину з вертольота по учасниках акції протесту в місті Кабимас, штат Сулія.

Відео з жорсткими кадрами опублікував телеканал VPI у своєму Twitter. На ньому видно, як люди намагаються сховатися від удару вертольота, який пролітає над ними . (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки).

Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.

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У Венесуелі активістів розстріляли із вертольота: відео з місця подій

Скріншот з відео

Крім того, як стало відомо, Національні установчі збори Венесуели позбавили главу парламенту Венесуели і лідера опозиції Хуана Гуайдо недоторканності.

"Переслідування за законом офіційно санкціоновано", — оголосив голова НПУ Діосдадо Кабельо.

Сам Гуайдо оголосив, що тепер він побоюється арешту або викрадення спецслужбами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 31 березня, озброєні люди в цивільному одязі відкрили вогонь по протестуючих у столиці Венесуели Каракасі.

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Особа
Хуан Гуайдо
Місце
Венесуела
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Лишили неприкосновенности оппозицию.. «А что, так можно было?!» задается вопросом Хведорович 😆
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Макарский Александр
Макарский Александр
Следующую небесну сотню тоже с гвинтокрыла к побратымам отправят
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an and
an and
Вот не понимают эти "мадуры", что власть не вечна и они не избранные Богом, а всего лишь народом на один срок и если народ недоволен, даже и небольшая его часть, то пора обьявлять выборы и на пенсию, и освобождать место новому поколению! Но нет же ..готовы усидеть любой ценой и считают, что только они одни знают, что нужно стране и целому народу...хотя, конечно понятно, что добровольно теплое место поменять на висилицу за все их деяния, они не смогут..поздно! А Венесуэла это мини модель россии..будем наблюдать как приходит расплата!
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Крым Андрей
Крым Андрей
an and, небольшая часть народа? А вот на Украине в 2014м большая часть народа была против майдаунного шабаша. Большая часть народа была против тотальной насильственной украинизации и возведения бандеро-шухевичей в ранг героев, против евроассоциации. Их сильно послушали, демократичные вы наши?
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
an and, А если недольны США и прочие демократы? Да, и вот видео где видно как Гуайдо в народ решил выйти: youtu.be/BWiJlz2A4p4
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