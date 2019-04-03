У Венесуелі активістів розстріляли із вертольота: відео з місця подій

У Венесуелі невідомі відкрили стрілянину з вертольота по учасниках акції протесту в місті Кабимас, штат Сулія.

Відео з жорсткими кадрами опублікував телеканал VPI у своєму Twitter. На ньому видно, як люди намагаються сховатися від удару вертольота, який пролітає над ними . (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки).

Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.

Скріншот з відео

Крім того, як стало відомо, Національні установчі збори Венесуели позбавили главу парламенту Венесуели і лідера опозиції Хуана Гуайдо недоторканності.

"Переслідування за законом офіційно санкціоновано", — оголосив голова НПУ Діосдадо Кабельо.

Сам Гуайдо оголосив, що тепер він побоюється арешту або викрадення спецслужбами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 31 березня, озброєні люди в цивільному одязі відкрили вогонь по протестуючих у столиці Венесуели Каракасі.

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