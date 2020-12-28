У Великобританії зафіксовано рекорд за кількістю інфікованих COVID-19

У Великобританії за останню добу зафіксували 41 385 нових випадків захворювання на COVID-19, що стало рекордом з початку пандемії.

Про це повідомило Daily Mail. Кількість смертей від хвороби збільшилася за тиждень на 66% і склала 357.

Якщо сім днів тому пацієнтами з COVID-19 було зайнято 17 700 ліжок, то в понеділок, 28 грудня, цей показник склав вже 20 426.

Експерти порадили прем'єр-міністру країни Борису Джонсону ще більше посилити карантинні заходи, хоча нинішній 4-й рівень обмежень вважається найжорсткішим.

Фахівці стверджують, що причиною швидкої заповнюваності лікарняних місць став новий більш заразний штам коронавірусу, який стрімко поширюється країною.

Для порівняння, 12 квітня 2020 року був найбільш завантаженим днем ​​першої хвилі для лікарень Англії, коли в медустановах перебувало 18 974 інфікованих пацієнта.

Деякі експерти з інфекційних захворювань побоюються, що кількість випадків захворювання почне рости в результаті різдвяних канікул, незважаючи на обмеження в пересуваннях громадян.

Директорка відділу громадської охорони здоров'я Англії докторка Івонн Дойл заявила про "зростаюче занепокоєння" через швидку заповнюваність відділень для "ковідних" пацієнтів в лікарнях.

"Ми всі принесли величезні жертви цього року, але повинні продовжувати робити все можливе для зупинки поширення вірусу", – зазначила Дойл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, yовий тип коронавірусу, який виявили у Великобританії, поширився всією країною. Його знайшли за межами районів, де запроваджено найбільш жорсткий карантин.

У Великобританії з 26 грудня ввели жорсткий карантин четвертого рівня, щоб стримати поширення коронавірусу-мутанту.