У Великобританії виявили ще один більш небезпечний штам коронавірусу з ПАР

У Великобританії виявили ще один новий штам коронавірусу, який виявився більш інтенсивним, ніж попередній.

Про це повідомило Reuters із посиланням на британського міністра охорони здоров'я Метта Генкока. Два нових виявлених випадки є контактами хворих, які приїхали з Південної Африки за останні кілька тижнів.

Ланцюжок заражень новою модифікацією COVID-19 вдалося відстежити.

"Цей новий варіант викликає серйозне занепокоєння, тому що він ще швидше поширюється і, схоже, мутував далі, ніж новий штам, який нещодавно виявили у Великобританії", – сказав Генкок.

Він додав, що всі, хто приїжджає з Південної Африки, будуть зобов'язані проходити 10-денний карантин.

"Нині в нас немає доказів того, що вакцина не буде працювати щодо цього штаму коронавірусу", – сказав міністр.

За його словами, препарат для профілактики COVID-19 викликає сильну імунну відповідь, він досить широкий і діє проти безлічі варіацій вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Британії виявили новий дуже заразний тип коронавірусу. На тлі цього десятки країн уже обмежили авіасполучення з Великобританією.

Український лікар-інфекціоніст Віктор Петров заявив, що новий штам коронавірусу COVID-19, виявлений у Великобританії й ще в низці країн, уже встиг інфікувати жителів України.