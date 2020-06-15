У Великобританії відкрили магазини після карантину: через ажіотаж утворилися кілометрові черги. Фото і відео

У Великобританії послабили карантин і вперше за три місяці відкрили великі магазини. Через це на вулицях утворилися черги, які часом сягали 100 чоловік.

Як повідомляє DailyMail, 15 червня за покупками вийшли на 42% більше людей, ніж спостерігалося на вулицях в понеділок минулого тижня. Цей показник, за словами аналітиків, зросте до 52% вже до вихідних.

Багато британців підготувалися до ажіотажу заздалегідь і ставали в черги задовго до відкриття самих торгових точок. Наприклад, о 3:00 ночі біля магазину Primark на Брайтоні вже зібралося кілька людей. Біля Zara в чергу вишикувалося близько 100 чоловік, а в Сандерленді помітили ланцюг людей, який розтягнувся більш ніж на милю.

Правда, дистанцію дотримувалися не скрізь. Наприклад, в головному магазині Nike в цей день можна було купити обмежену серію кросівок Nike Air Jordan 1 High Zoom. Через це багато людей порушили правило про дотримання двох метрів дистанції і влаштували тисняву, намагаючись потрапити в магазин без черги.

"Ми намагалися дотримуватися відстань в два метри, але це було неможливо, тому що як тільки ми залишали цю дистанцію, то люди ззаду відразу ж починали нас штовхати", – розповіла Анна, яка була в черзі біля магазина Nike.

Черги в Великобританії після пом'якшення карантину

Черги в Великобританії після пом'якшення карантину

Черги в Великобританії після пом'якшення карантину

Також відвідувачі магазинів відзначають, що більшість людей носить маски, але деякі порушують цю вимогу.

У виданні зазначають, що ажіотажу могла посприяти оптимістична заява прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, яку той зробив напередодні.

"Я дуже оптимістично налаштований щодо того, що буде далі. Люди повинні впевнено робити покупки, звичайно, дотримуючись заходів соціального дистанціювання", – заявив він.

Черги в Великобританії після пом'якшення карантину

Черги в Великобританії після пом'якшення карантину

Черги в Великобританії після пом'якшення карантину

Черги в Великобританії після пом'якшення карантину

Черги в Великобританії після пом'якшення карантину

Черги в Великобританії після пом'якшення карантину

Черги в Великобританії після пом'якшення карантину

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