У Великобританії смертність від грипу удвічі вища, ніж від коронавірусу

У Великобританії за останні сім тижнів статистика смертності від COVID-19 постійно знижується.

У Великобританії за останні сім тижнів більш ніж в два рази більше людей померло від грипу або пневмонії, ніж від COVID-19.

Про це повідомила The Sun з посиланням на дані Управління національної статистики. За сім тижнів до 31 липня, за останню дату, на яку є дані, 2992 людини померли від коронавірусу, але 6626 померли від грипу або пневмонії.

За тиждень до 19 червня від грипу померло 1 002 людини – в порівнянні з 783 випадками смерті від COVID-19.

Розрив збільшувався щотижня до кінця минулого місяця, коли від грипу загинуло 928 осіб – майже в п'ять разів більше, ніж 193 особи, загиблих від коронавірусу.

Відзначено, що смертність від грипу також нижча, ніж в середньому за п'ять років. Причиною зниження цього показника може бути носіння масок, дотримання соціальної дистанції і часте миття рук.

У деяких з тих, хто помирав від коронавірусу і грипу, кінцева причина смерті буде записана як "пневмонія" – хвороба, яка в кінцевому підсумку призвела до смерті. Цілком ймовірно, що в результаті цифри будуть частково збігатися.

Однак навіть з урахуванням цього фактора в даний час все більше людей помирає від пневмонії, викликаної грипом, а не від коронавірусу.

Кількість людей, які помирають від смертельної хвороби, різко скоротилася. Число загиблих зараз приблизно таке ж, як і 19 тижнів тому.

Статистика смертності від грипу і коронавірусу (The Sun)

Як повідомляв OBOZREVATEL, реальна кількість смертей від коронавірусу в Україні може бути менше того, яка фігурує в офіційній статистиці. Таку заяву в ефірі телеканалу Obozrevatel TV зробила Заслужена лікарка України Ольга Богомолець.