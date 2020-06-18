У Великобританії розповіли, хто отримає вакцину від COVID-19 в першу чергу

Влада Великобританії визначила групи людей, які в першу чергу отримають вакцину від COVID-19, як тільки вона буде винайдена.

Як повідомляє DailyMail, посилаючись на заяву міністра охорони здоров'я Великобританії Метта Хенкока, першими ліки отримають лікарі, які займаються цією хворобою, соціальні працівники, люди старше 50 років і пацієнти з проблемами серця і нирок.

"Спершу потрібно захистити групи населення, які найбільш схильні до ризику. Це допоможе країні стати на ноги якомога швидше", – сказав він.

Хенкок додав, що в майбутньому цей список може доповнюватися – в разі, якщо вчені виявлять інші вразливі групи, наприклад, туди можуть потрапити представники етнічних меншин.

Метт Хенкок Getty Images

"Існує ряд невідомих чинників щодо будь-яких потенційних вакцин, і в нашому розумінні COVID-19 все ще існують серйозні прогалини", – зазначив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через пандемію COVID-19 в Великобританії могли не виявити близько 9 тисяч хворих на рак.