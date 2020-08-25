У Великобританії розпочався фінальний етап випробувань ліків від COVID-19 на людях

Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca почала клінічні випробування препарату для профілактики і лікування коронавірусу COVID-19.

Про це 25 серпня повідомило видання MedicalXpress. Перші добровольці вже отримали дози.

Як повідомляє компанія, препарат, відомий як AZD7442, являє собою комбінацію двох антитіл і проходить випробування на 48 здорових особах у віці від 18 до 55 років.

"Це випробування є важливою віхою в розробці нашої комбінації моноклональних антитіл для запобігання або лікування COVID-19", – сказав Мене Пангалос, виконавчий віце-президент з досліджень і розробок біофармацевтичних препаратів AstraZeneca.

Компанія заявила, що випробування допоможе оцінити безпеку препарату, який буде використовуватися як для запобігання захворювання, так і для перешкоджання його прогресуванню у вже інфікованих пацієнтів.

Результати випробування очікуються до кінця цього року.

Це останнє випробування за участю компанії AstraZeneca у співпраці з Оксфордським університетом щодо розробки окремої вакцини проти коронавірусу, яка, як показали дослідження, дала обнадійливі результати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна планує подати заявку на отримання вакцини від нового типу коронавірусу, яку, після проведення відповідних клінічних випробувань, буде поставляти британська компанія AstraZeneca.

Вакцина проти коронавірусу, розроблена в Оксфордському університеті і в компанії AstraZeneca, показала обнадійливі результати при тестуванні на людях.