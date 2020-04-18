У Великобританії почалися масштабні тестування ліків проти COVID-19

Влада Великобританії не будуть проводити клінічні випробування ремдесівіра, який зараз позиціонується як дієві ліки проти COVID-19. Замість цього там випробують чотири інших препарати.

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Як повідомляє DailyMail, професор Пітер Хорб, який очолює британське пробне дослідження ліків в Оксфордському університеті, розповів, що в Британії зараз не проводять випробування ремдесівіра. Винятком стали невеликі випробування, ініційовані самою компанією-виробником Gilead Sciences – в ньому взяли участь 100 осіб, а результати стануть відомі через кілька тижнів.

"Цей препарат проходить ряд випробувань. Вони закінчилися в Китаї, проходять в США, а в Британії їх проведе фармацевтична компанія. Але це не в нашій компетенції", – заявив він.

Він додав, що на перший погляд препарат подає хороші надії, але потрібно бути обережними. У той же час, в Оксфордський університет проводить випробування інших чотирьох засобів. Вони заручилися підтримкою влади і зараз шукають добровольців для тестів. Поки до їх програми приєдналися 160 чоловік, але в університеті сподіваються на подальше сприяння людей.

Оксфорд не проводитиме клінічні тести ремдесівіра

На цих пацієнтів будуть тестувати вплив чотирьох препаратів: гідроксихлорохіну (лікує малярію і вовчак), комбінацію лопінавіру та ритонавіру (використовують для лікування ВІЛ), нізкодозірованний дексаметазон (стероїд, яким зменшують запалення) і антибіотик азитроміцин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США хворі коронавірусів COVID-19 пішли на поправку після застосування експериментального препарату "Ремдесівір".

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