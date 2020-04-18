Головна Новини
18 квітня • оновлено в 20:15
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

У Великобританії почалися масштабні тестування ліків проти COVID-19

1.2т
Читати матеріал російською

Влада Великобританії не будуть проводити клінічні випробування ремдесівіра, який зараз позиціонується як дієві ліки проти COVID-19. Замість цього там випробують чотири інших препарати.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє DailyMail, професор Пітер Хорб, який очолює британське пробне дослідження ліків в Оксфордському університеті, розповів, що в Британії зараз не проводять випробування ремдесівіра. Винятком стали невеликі випробування, ініційовані самою компанією-виробником Gilead Sciences – в ньому взяли участь 100 осіб, а результати стануть відомі через кілька тижнів.

"Цей препарат проходить ряд випробувань. Вони закінчилися в Китаї, проходять в США, а в Британії їх проведе фармацевтична компанія. Але це не в нашій компетенції", – заявив він.

Він додав, що на перший погляд препарат подає хороші надії, але потрібно бути обережними. У той же час, в Оксфордський університет проводить випробування інших чотирьох засобів. Вони заручилися підтримкою влади і зараз шукають добровольців для тестів. Поки до їх програми приєдналися 160 чоловік, але в університеті сподіваються на подальше сприяння людей.

Оксфорд не проводитиме клінічні тести ремдесівіра

Оксфорд не проводитиме клінічні тести ремдесівіра

На цих пацієнтів будуть тестувати вплив чотирьох препаратів: гідроксихлорохіну (лікує малярію і вовчак), комбінацію лопінавіру та ритонавіру (використовують для лікування ВІЛ), нізкодозірованний дексаметазон (стероїд, яким зменшують запалення) і антибіотик азитроміцин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США хворі коронавірусів COVID-19 пішли на поправку після застосування експериментального препарату "Ремдесівір".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Теги
ліки вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 5106.

    Вилікувалися: 275. Померли: 133.

  • У світі захворіли більше 2,2 мільйонів осіб, загинули – понад 150 тисяч.

  • У США знайшли ефективні нові ліки проти COVID-19.

  • Польща вирішила вийти з карантину: що дозволять в першу чергу.

  • Зеленський попередив, що 10% всього населення України можуть захворіти COVID-19.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги