У Великобританії дали старт масовому тестуванню людей на COVID-19: кого перевірять

У Великобританії дали старт часткового тестування населення – тепер перевіритися на COVID-19 зможуть не тільки пацієнти лікарень, а й працівники певних сфер.

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Як повідомляє DailyMail, в Великобританії дадуть можливість проходити тести працівникам ключових сфер, для того, щоб ті могли поступово виходити на роботу. Як заявив міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, тести зможуть отримати вчителі, соціальні працівники, співробітники супермаркетів, водії, комунальні працівники, прикордонники і так далі. Перевіритися зможуть і їх сім'ї.

До цього дня тести могли проходити тільки лікарняні пацієнти і нова міра дозволить Великобританії поступово відновлювати економіку. Вже до четверга наступного тижня влада планує вийти на показник в 100 тисяч тестів в день.

У Британії почали масове тестування населення DailyMail

Сам тест передбачає взяття мазка з носа, а пройти його можна буде як в домашніх умовах, так і в спеціальних центрах – їх буде більше 30 по всій території країни. Оформляти заявки на тест можна онлайн, а результати будуть готові максимум через 72 години.

Також в рамках профілактики майбутніх спалахів коронавирусу від 25 до 300 тисяч добровольців будуть проходити регулярне тестування на протязі наступного року. Таким чином, якщо коронавірус знову почне поширюватися, його можна буде відразу локалізувати.

Ще близько 1000 родин будуть здавати щомісячні аналізи крові, щоб виявити у них антитіла до вірусу. Так вийде відстежити появу колективного імунітету.

Карта центрів, де можна буде пройти тест на COVID-19 DailyMail

Наступна нова міра, про яку заявили в уряді – створення групи так званих "трасувальникові". Ці люди будуть відслідковувати соціальні контакти потенційно хворих і попереджати інших про ризик зараження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Британії знайшли спосіб "деактивувати" коронавірус, щоб тест на його можна було провести в лабораторіях з більш низьким ступенем захисту і отримати результат через всього 4 години.