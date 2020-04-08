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8 квітня • оновлено в 21:50
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У Великій Британії за добу померло 938 людей

1.8т
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У Великій Британії протягом доби померли ще 938 пацієнтів із коронавірусом COVID-19.

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Загальна кількість летальних випадків у країні досягла 7 097, повідомляє SkyNews із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

У Британії новий антирекорд: коронавірус за добу забрав життя 938 осіб

Станом на ранок 8 квітня в країні протестували 232 708 осіб, позитивний результат виявився у 60 733. З них одужали лише 135 осіб.

У Британії новий антирекорд: коронавірус за добу забрав життя 938 осіб

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередній антирекорд із летальних випадків за добу у Великій Британії було зафіксовано 7 квітня – 854 людини.

Нагадаємо, що в усьому світі на коронавірус захворіли вже 1 477 163. Лідирує за кількістю заражених США – там їх уже понад 400 тисяч.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
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