У Ватикані засяяла головна різдвяна ялинка. Фото та відео

На площі Святого Петра у Ватикані в п'ятницю, 11 грудня, засяяла різдвяна ялинка, а також було відкрито вертеп.

Відкриття проходило в умовах пандемії і з дотриманням заходів безпеки (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Головна ялинка Ватикану. кадр відео

На церемонії виступили кардинал Джузеппе Бертеллі, глава Папської комісії у справах Ватикану.

Ялинка прикрашена різдвяною зіркою. кадр відео

Як зазначає Vatican News, Папа Римський Франциск, звертаючись до гостей, сказав, що традиційні атрибути Різдва символізують надію для всіх паломників, які побачать їх на площі міста-держави.

У Ватикані запалили ялинку. кадр відео

Ялинка і вертеп простоять на площі Святого Петра до 10 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на новорічну ялинку встановили "відьомський капелюх". Це викликало обурення у представників протестантських церков України. Вони звернулися до мера Києва Віталія Кличка і зажадали замінити її на традиційну різдвяну зірку.