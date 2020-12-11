У Ватикані засяяла головна різдвяна ялинка. Фото та відео

На площі Святого Петра у Ватикані в п'ятницю, 11 грудня, засяяла різдвяна ялинка, а також було відкрито вертеп.

Відкриття проходило в умовах пандемії і з дотриманням заходів безпеки (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

На церемонії виступили кардинал Джузеппе Бертеллі, глава Папської комісії у справах Ватикану.

Як зазначає Vatican News, Папа Римський Франциск, звертаючись до гостей, сказав, що традиційні атрибути Різдва символізують надію для всіх паломників, які побачать їх на площі міста-держави.

Ялинка і вертеп простоять на площі Святого Петра до 10 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на новорічну ялинку встановили "відьомськийкапелюх". Це викликало обурення у представників протестантських церков України. Вони звернулися до мера Києва Віталія Кличка і зажадали замінити її на традиційну різдвяну зірку.