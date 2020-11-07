У Ватикані поставили крапку в гучному скандалі з 97-річним кардиналом-педофілом

Ватикан позбавив усіх регалій 97-річного польського кардинала Генрика Гульбіновича через сексуальні злочини проти дітей.

Як повідомляється на сайті папського нунція у Польщі, після розслідування всіх звинувачень на адресу Гульбіновича папський престол прийняв такі дисциплінарні кроки: заборонити йому брати участь у відправленні богослужінь і публічних зустрічах; заборонити використання регалій єпископа; позбавити прав бути відспіваним і похованим у соборі.

Окрім того, Ватикан зобов’язав кардинала-емерита переказати певну суму коштів на діяльність фундації святого Йосипа, яку було створено Конференцією Єпископату Польщі для допомоги жертвам сексуального насильства.

Покарання Гульбіновича є одним із найбільш жорстких, яке може накласти Ватикан на церковного ієрарха високого рангу.

Кардинал Гульбінович був вроцлавським архиєпископом упродовж 1976-2004 років. У 2019 році до окружної прокуратури у Вроцлаві було подано заяву про сексуальне насильство Гульбінивича над 15-річним учнем духовної семінарії. Його також звинувачують у приховуванні подібних педофільських скандалів серед підлеглих йому священників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ватикан представив Організації Об'єднаних Націй план боротьби зі священниками-педофілами.