У Вашингтоні розповіли, навіщо Нетаньяху возить із собою до США валізи з брудною білизною

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху регулярно привозить із собою під час офіційних візитів до США валізи з брудним одягом, щоб безкоштовно здати їх у прання і чищення.

Про це повідомила Washington Post. Інформацію виданню підтвердили співробітники резиденції, де розміщують високопоставлених гостей президента США.

Послуга безкоштовного прання і чищення одягу – привілей, доступний для всіх іноземних лідерів, які прибувають до Вашингтона з візитами, але майже ніхто ніколи ним не користується.

"Подружжя Нетаньяху – єдині, хто приносить нам справжні валізи з брудною білизною, щоб ми її вичистили. Після безлічі приїздів ми зрозуміли, що це робиться навмисно", – сказав один американський чиновник на умовах анонімності.

Ізраїльські офіційні особи заперечували, що Нетаньяху надмірно зловживає послугами пральні своїх американських господарів, називаючи ці твердження "абсурдними", але вони визнали, що в минулому він був об'єктом звинувачень, пов'язаних із пральнею.

У 2016 році Нетаньяху подав до суду, щоб не надавати на вимогу журналістів рахунки за прання в зарубіжних готелях. Суддя став на його бік і заборонив публікацію документів щодо розгляду апеляції у Верховному суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вашингтоні 15 вересня 2020 року відбулася історична церемонія підписання угод про нормалізацію дипломатичних відносин ОАЕ та Бахрейну з Ізраїлем, на яку до Дональда Трампа приїхали лідери трьох країн.