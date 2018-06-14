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Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко
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У вас убивают сейчас! Понимаете? Убивают! Какой Мундиаль?

7.4тЧитати новину російською

Но лента-то все равно, конечно, наполовину российская. И вот кто-то жалуется, что билеты дорогие, кто-то поддерживает чемпионат, кто-то радуется, как сейчас офигенно на Красной площади и Никольской, где гуляют толпы фанатов со всего мира, и мы, мол, не такое уж го*но, вполне себе европейский город, у нас еще есть будущее, кто-то пишет про дико скакнувшие цены на все, кто-то обсуждает турнирные таблицы, кто-то просчитывает шансы на выход из группы, кто-то вешает себе на аватарку "Я болею за Россию" - а ты сидишь, смотришь на все это, и даже на*уй уже посылать не хочется.

Сенцов голодает сегодня тридцать второй день. Тридцать. Второй. День. Вчера на фронте убит еще один парнишка. Двадцать шесть лет. Микола Вільчинський. Жена и двое детей. Четыре года в этот день назад был сбит "Ил" с десантниками при заходе на аэропорт Луганска. Пятьдесят четыре человека. Сам ты, после попытки твоего убийства, сидишь в бункере со сломанной в очередной жизнью, и думаешь, как, блин, начать все сначала.

И вот читаешь все эти мемасики про футбол, и...

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России нужно объявить бойкот

Пару лет назад еще взорвался бы: "Что вы несете? Какая на*уй Никольская? Какой на*уй футбол? Ваша е*а*ая страна сейчас, вот прямо сейчас, убивает людей, гноит их в тюрьмах, у вас прямо сейчас второй месяц в камере медленно умирает от голода захваченный Мордором насильно, словно раб в средневековье, человек с потрясающим чувством достоинства и свободы! У вас репрессируют целый народ! У вас убивают сейчас! Понимаете? Убивают! Какой на*уй Мундиаль? Вы вообще уже е*анну*ись?"

А сейчас нет. Даже этого нет.

Настолько уже этот разрыв, этот водораздел непреодолим. Настолько уже разошлись в разные стороны, такая уже пропасть, настолько уже разные, совершенно никак не складываемые обратно в один миры. Настолько тот мир существует уже где-то совсем в параллельной вселенной. Настолько там сбит уже фокус на то, что нормально, а что нет, даже у самых лучших, самых честных, самых оппозиционных его жителей...

Ров с крокодилами - и пляшите там свои пляски с Мундиалем как хотите.

Точек соприкосновения нет уже совсем.

Даже уже не хочется, чтоб такой точкой соприкосновения было уже и слово "на*уй".

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Автор
Аркадій БабченкоАркадій Бабченко
Теми
Російська воєнна загрозавійна
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Аркадия Бабченко
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andrei andrei
andrei andrei
О, тварь ожившая пЁрл выдала:-) Бабки закончились, бабченко?
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гулям Тамерлана
гулям Тамерлана
Аркаша,не мне тебе рассказывать,что такое трясина.Это,когда каждое твое движение приближает тебя к гибели,когда осознанное чувство спастись превращается в панику.Так и Мордор-огромная зловонная трясина.Чем больше хаотических потуг выдернуть ноги,они все глубже погружаются в гнилую жижу.Но и тут есть варианты спасения.Но эти варианты не для Мордора-он должен сдохнуть,уйти в свою трясину.Мундиали,войны ни фига ему не помогут-он сдохнет.Дай Бог.
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Морисян Евгений
Морисян Евгений
А Бабченко не хочет спросить нынешнюю власть Украины, что она сделала, чтобы не развязать эту войну? Не хочет вспомнить Пашинского со снайперской винтовкой, Яроша, поехавшего со своими вооруженными правосеками на Донбасс и проливших там первую кровь. И еще многое, что привело, в конечном итоге, к этой войне. А Сенцов - вообще отдельная песня. Какой-бы не был приговор, соглашусь, что приговор явно чересчур суровый и незаслуженный, но никто Сенцова еды не лишал. И, более того, никто не даст ему умереть.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Prihodko Luda,это к пашинским, бубенчиками и грузинским снайперам
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Prihodko Luda
Prihodko Luda
Морисян Евгений, ага, именно так... Прав Аркадий, даже спорить не хочется с єтим лепетом. Лучше вспомни о первом убитом на Майдане Нигояне.
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