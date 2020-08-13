На мой субъективный взгляд, практически в каждой постсовковой стране будущее есть лишь в том случае, если ты осознаешь опасность. Если ты чувствуешь ее на звук, на запах, наощупь, даже с закрытыми глазами. И ты все свои потуги противостоять системе, тебя не устраивающей, осуществляешь с оглядкой на эту самую опасность.

Эта опасность граничит с твоей страной. И она никому не желает европейского будущего. Потому что у нее есть танки и Грады, потому что твоя граница для нее продуваема ветром и тот гуляет по многочисленным дырам. А ты перед этой опасностью не защищен. Возможно, ты думаешь, что тебя она минует, в отличие от Украины, и потому бОльшей опасностью ты считаешь другие вещи. У тебя же нет Крыма, думаешь ты. И участь Донбасса тебя не постигнет, потому что не постигнет никогда. Это не укладывается в твоей голове. А ведь выходить и говорить "я против" имеет смысл всегда, само собой, но никогда не забывая о том, кто и что тебе действительно угрожает.

Убрав одного диктатора, имеет смысл выбрать противоположность ему. В данном случае того, кто поведет страну "в лучшее будущее". Если это будет пророссийский кандидат, то поведет он тебя только в Россию, еще глубже. И тут давай вспомним, как живет Крым – он дотационен. Как живут татары – у них обыски по ночам, их сажают в тюрьмы, их детей убивают. Как живут российские регионы – они бедны, как церковные мыши. Как живут страны рядом с этой опасностью – они погрязли в диктатуре. Как жила сама Украина до войны - на российской игле. Выгодно ли это тебе? Покупать российский газ на их условиях? Закруглять свои стремления на местечковые союзы с центром в Москве? Не иметь своей, именно своей армии, в которой патриоты твоей страны, а не патриоты России? И когда "полиция" (пардон, милиция) с народом – то с твоим ли?

Повторюсь, на мой субъективный взгляд, другой кандидат, не пророссийский, вырвать страну из лап России может только ценой неимоверных усилий, и то, если ты его поддержишь. Если осознаешь, кто и что тебе и вам мешает жить по другим, более высоким стандартам. И к тому, что тебя 26 лет угнетало, добавь еще то самое, о чем я говорю.

У нас опасность одинаковая. Та, у которой танки и Грады. И до тех пор, пока ты не примешь этот факт, что без осознания истинной угрозы твой протест не будет полным, не будет вести к реальным изменениям, ты будешь терять жизни без полного результата.

Это не стремление вмешаться. Это не стремление поучать. Это пожелание заметить, увидеть, осознать истинных виновников, и что отторгать нужно и тех соседей, которые готовы отрезать от твоей земли или кусок, или два. Как случилось с нами. Не говоря уже о том, что ему нужна ВСЯ земля. И моя, и твоя.

С пожеланием мира и рывка, уважаемая Беларусь.