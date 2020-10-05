У Білорусі створили нову модель соцопитувань: Лукашенка підтримали всього 13% населення

З літа 2020 року проводити дослідження думок у Білорусі стало складніше: навіть голосування за політиків на сайтах медіа прирівняли до незаконних опитувань. Сталося це після того, як ЗМІ намагалися з'ясувати в аудиторії, кого б вони вибрали президентом. Майже у всіх рейтингах Олександр Лукашенко набрав менш ніж 5%. У відповідь на заборону кілька ентузіастів розробили інноваційний метод соціологічних опитувань – через Viber-бот.

Детальніше про те, як працює ініціатива і кого вважає реальним лідером аудиторія, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як створювали Viber-бот

"Народне опитування" створила команда з декількох звичайних білорусів, які не належать до штабів кандидатів та іншим політичним силам, – проєктного менеджера Катерини і працівників IT Вадима та Анни (імена змінені з метою безпеки). Потім до них приєдналися ще кілька людей. В одному з Telegram-чатів сформувалася команда охочих подати заявки на Social Technology Hackathon 2020 року, який організовували кандидати в президенти Валерій Цепкало і Віктор Бабарико, і хлопці вирішили взяти участь.

"На цьому хакатоні планували вибрати інструмент для альтернативного підрахунку голосів на виборах президента. Мозковий штурм привів нас до ідеї запустити опитування через Viber-бот, адже Viber – найпопулярніший месенджер у Білорусі", – розповідає Катерина.

Але тут виникли труднощі: аудиторія месенджера зміщена – тільки користувачі інтернету, а значить, дані будуть не точні.

"Через зсув вибірки вирішили використовувати старий добрий метод опитування на вулицях – щоб охопити і тих, хто не користується додатком. До того ж, нам хотілося зрозуміти, що Viber-опитування дає достовірні результати, адже чим більше є схожих даних, отриманих через різні методики опитування, тим вірогідніші підсумкові цифри", – додає Катерина.

Унаслідок вуличного опитування вдалося зібрати думки понад тисячу осіб з усіх регіонів Білорусі та типів населених пунктів.

Робота на хакатоні йшла здебільшого онлайн. До команди приєдналися дизайнери, девелопери, творці проморолика на YouTube – тільки до нього рук доклали 18 осіб. Був створений Viber-бот (приєдналися 45 тисяч осіб), підготовлена математична модель, яка обробляє дані.

Що показало опитування

Рано вранці 7 серпня з'явилися перші результати. До розрахунку взяли 32 тисячі думок. Опитування показало: рейтинг Олександра Лукашенка не перевищує 18%, а ось Світлану Тіхановську підтримують до 80% виборців.

"Цифри дуже розходяться з офіційними, опублікованими ЦВК (нагадаємо, за результатами ЦВК, Лукашенко набрав 80% голосів, а Тіхановська – тільки 10%). Це говорить про те, що вибори були сфальсифіковані і з ймовірністю 99,9% Олександр Лукашенко не міг перемогти в першому турі", – підсумовує Катерина.

Після виборів "Народне опитування" не зупинилося

Хлопці вирішили, що не хочуть залишатися осторонь під час напруженої політичної ситуації і запустили регулярні опитування. Щотижня передплатникам Viber-бота надходить посилання на Google-форму, в якій потрібно відповісти на найрізноманітніші питання – ставлення до протестів, готовність брати участь у них, очікування і прогнози щодо політичної ситуації в країні.

Крім цього, команда займається підрахунком рейтингу потенційних кандидатів у президенти на нових виборах. З врахуванням даних, більшість виборців бачать новим президентом Білорусі банкіра і мецената Віктора Бабарика, а також колишнього міністра культури Павла Латушка. Ці рейтинги переносяться на все населення, з огляду на характеристики. Ініціатива розширює аудиторію, щоб робити опитування частіше і залучати людей різних професій. Так, в останньому дослідженні взяли участь понад 9 тисяч осіб.

Звідки беруться сили

У команді на постійній основі працюють кілька соціологів і математиків, зокрема і з-за кордону, з ними хлопців звів хакатон. Допомагають і волонтери, готові стати ними небайдужі іноземці, зокрема й українці. Є ті, хто допомагає вести Instagram і писати тексти, є помічник з контактів з медіа, експерти зі складання опитувань, ті, хто періодично допомагає налагодити роботу сайту і Viber-бота. Хлопці нарікають: дуже мало тих, хто залишається працювати на постійній основі, а потрібні експерти з аналізу даних, помічники з просування в соціальних мережах, програмісти.

Крім того, залишаються витрати на обчислювальні потужності та рекламу. Щоб оплатити їх, команда вирішила створити проєкт на Patreon – тут їх може підтримати кожен, оформивши передплату на будь-яку суму. Передплату, до того ж, можна скасувати після першого списання коштів.

Водночас є і успіхи, які можна відзначити: на хакатоні ментори порадили написати наукову публікацію, щоб домогтися визнання міжнародного співтовариства вчених, і Катерина з командою погодилися.

"Наша стаття допоможе визнати фальсифікацію виборів. Це стало одним із чинників, що надихають. Ми відправили статтю до кількох наукових журналів, опублікували препринт (чернетка) на arxiv – найбільшій безкоштовній базі наукових статей, самостійно вийшли на нашого натхненника Ендрю Гелмана, і він зацікавився публікацією . До речі, він веде блог – і ми дуже сподіваємося, що там буде інформація і про нас", – зазначила вона.