У Twitter опублікували рідкісну світлину з "Титаніка"

У мережі опублікували фотографію з легендарного лайнера "Титанік", зроблену в 1912 році.

Знімок розмістили в спільноті "Історичні фото" у Twitter. На ньому зображено ресторан першого класу на судні.

"Титанік" затонув у ніч із 14-го на 15 квітня 1912 року під час першого рейсу з британського Саутгемптона до Нью-Йорка (США) через зіткнення з айсбергом.

Лайнер вміщував майже 2,5 тисячі осіб, але шлюпки було передбачено тільки для 1178 пасажирів. Унаслідок аварії загинуло щонайменше 1496 осіб.

Існують альтернативні версії причин загибелі корабля. Наприклад, британський журналіст Шенан Молоні вважає, що причиною загибелі "Титаніка" могла стати пожежа в паливному сховищі. На його думку, пожежа нібито виникла ще до виходу лайнера із Саутгемптона. Її намагалися загасити протягом кількох тижнів, проте спроби виявилися марними, розповів журналіст.

За словами Молоні, власники "Титаніка" знали про подію й намагалися приховати її від пасажирів.

В океані команда з 12 осіб продовжувала гасити пожежу, але впоратися з вогнем так і не вдалося, заявив журналіст. За його твердженням, обшивка судна нагрілася до температури близько 1000 °С, і, коли "Титанік" зіткнувся з айсбергом, у борту утворилася величезна пробоїна.

Світлина ресторану всередині корабля Twitter Історичні фото

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що копію сумнозвісного "Титаніка" планують відправити в подорож у 2022 році. Судно повторить маршрут затонулого лайнера.

Спустить корабель на воду австралійська компанія Blue Star Line. Щоб віддати данину поваги першому кораблю, "Титанік II" ходитиме тим же маршрутом, що й лайнер, який потонув 1912 року.