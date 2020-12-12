У Twitter опублікували фото квитка на "Титанік" останнього з пасажирів, що вижив

У мережі опублікували квиток на нещасливий рейс легендарного лайнера "Титанік", який належав останній пасажирці, яка вижила, – Лілліан Есплунд.

Знімок розмістили уTwitter у спільноті "Історичні фото". Сам квиток продали з аукціону в 2008 році анонімному колекціонерові за $65,8 тисяч.

Есплунд померла в 2006 році у віці 99 років. Разом із сім'єю 5-річна Лілліан зійшла на борт "Титаніка" 10 квітня 1912 року.

У катастрофі вона втратила батька і трьох братів. Дівчинку разом із матір'ю і молодшим трирічним братом помістили в рятувальну шлюпку №15, тому вони вижили. Десь о четвертій ранку їх підібрав корабель "Карпатія".

До дня своєї смерті Есплунд залишалося останньою з живих на Землі, хто вижив після катастрофи лайнера. Однак жінка уникала публічності й майже нічого не розповідала про події, які відбулися в ніч з 14-го на 15 квітня 1912 року.

Мати Есплунд Сельма померла 15 квітня 1964 року народження, саме в 52-у річницю аварії. Їй було 90 років. Брат Фелікс увесь час прожив разом із сестрою й ніколи не одружувався. Він помер від пневмонії 15 березня 1983 року.

Квиток на "Титанік" Twitter "Історичні фото"

Лілліан Есплунд AP

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували фотографію з легендарного лайнера "Титанік", зроблену в 1912 році. На ній зображено ресторан першого класу на судні.