У парламенті Туреччини сталася масова бійка між депутатами від опозиції і правлячої партії.

Інцидент стався 4 березня після того, як заступник голови фракції опозиційної Народної республіканської партії (НРП) Енгін Озкоч висловив звинувачення на адресу президента Реджепа Ердогана, передають РИА Новости (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

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Опозиціонер звинуватив Ердогана у використанні слова "kelle" (груба назва мертвого тіла), коли той говорив про загиблих турецьких військових. Також він звинуватив президента у зраді.

Такі слова викликали різку реакцію з боку депутатів правлячої Партії справедливості і розвитку.

Спершу почалася словесна перепалка, за якою послідував і кулачний бій. У бійці взяли участь кілька десятків депутатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 лютого в сирійській провінції Ідліб від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі. Анкара завдала ударів у відповідь.

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