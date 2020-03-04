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5 березня • оновлено в 01:14
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У турецькому парламенті депутати побилися через Ердогана. Відео

3.4т
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У парламенті Туреччини сталася масова бійка між депутатами від опозиції і правлячої партії.

Інцидент стався 4 березня після того, як заступник голови фракції опозиційної Народної республіканської партії (НРП) Енгін Озкоч висловив звинувачення на адресу президента Реджепа Ердогана, передають РИА Новости (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Не Радою єдиною: в турецькому парламенті сталася масова бійка

Скріншот відео

Опозиціонер звинуватив Ердогана у використанні слова "kelle" (груба назва мертвого тіла), коли той говорив про загиблих турецьких військових. Також він звинуватив президента у зраді.

Такі слова викликали різку реакцію з боку депутатів правлячої Партії справедливості і розвитку.

Спершу почалася словесна перепалка, за якою послідував і кулачний бій. У бійці взяли участь кілька десятків депутатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 лютого в сирійській провінції Ідліб від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі. Анкара завдала ударів у відповідь.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Туреччина
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Santi Amonito
Santi Amonito
Разве это депутатская "драка"?, - как девчонки толкаются эти турчата. Вот когда в Раде пи*дили рыгоаналов: царьова, шуфрича и прочих скориков и те выползали под пинки - вот это была красота. У к@цапов вообще "идиллия" - безликое, безмолвное болото заполированное гебешно-коммуняцким го*ном: сидят в своей дУпе, как мыши по норам, языки в ж*0пе у друг дружки, а ху*лу ими ж*0пу выбривают до синевы.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Santi Amonito, какой чистый восторг от созерцания мордобоя, вы не paгуль случайно?
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Ukraine The
Ukraine The
Красавчики. У них там посерьёзнее замесы. Но на то они и старшие братья чуbaтых.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ukraine The, "замесы"! Ахахахахахааааа!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Янычары с хрюканами - братья по разуму
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ukraine The, шо вы, шо вы, це ж самые справжние славяне-преславяне
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Ukraine The
Ukraine The
Кристина Стефанова, не только по разуму. Но и по крови. Откуда чубы с шароварами появились у украинцев и черноволосые,черноокие,чернобровые Гали да Оксанки.
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