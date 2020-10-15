У Туреччині знайшли поховання давньогрецького астронома

Археологи розкопали гробницю давньогрецького астронома і поета Арата в місті Солі Помпейполіс, який розташований в південній турецькій провінції Мерсін.

Він народився в 315 році до нашої ери, пише Greek Reporter.

Останки стародавнього міста Солі Помпейполіса були виявлені в 19 столітті, коли розкопали руїни Зімбілли Тепе в чорноморському регіоні Туреччини.

Розкопкою могили Арата із Сол займається професор Ремзі Ягджі, завідувач кафедри музеологии турецького університету Докуз Ейлюль.

"Вперше була виявлена меморіальна гробниця, пов'язана з археологією стародавнього міста Солі Помпейполіс. Крім більш знайомих будівель, таких як вулиці з колонами, старовинний порт, театр і лазня, було виявлено щось дуже унікальне. Ця знахідка дає динаміку древньому місту і може вплинути на туризм в регіоні", – пояснив професор.

За словами Ягджі, Арат був широко відомий як в період еллінізму, так і в римський період, а його роботи з астрономії і поезія все ще читаються і вивчаються.

Зазначається, що йому належить астрономічна поема "Явища" в 732 віршах і поема "Ознаки погоди" в 422 віршах. Остання внесла значний вклад в розвиток літературної традиції.

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