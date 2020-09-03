У Туреччині заявили про другий пік пандемії COVID-19: названі небезпечні міста

У Туреччині заявили про другий піку пандемії коронавірусу. Різке зростання захворюваності в країні пов'язують з недотриманням відпочивальниками протиепідемічних заходів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа, повідомляє видання SoL Haber. За минулу добу в Туреччині померли 45 хворих на COVID-19, були виявлені 1 596 нових заражених.

Загальна кількість заражених, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, зросла до 273 301 особи.

"Ми переживаємо другий пік першої хвилі. Кількість наших пацієнтів і кількість життів, які ми втрачаємо, збільшується як в нашій країні, так і в світі", – зазначив міністр.

Чиновник уточнив, що до зон з підвищеним ризиком поширення захворювання відносяться міста Анкара, Стамбул, Ізмір і Бурса. При цьому Анкара стала одним з регіонів, де за останні дні зафіксували найбільший приріст хворих.

Коджа запевнив, що влада зберігає контроль над ситуацією, не дивлячись на збільшення навантаження на медустанови.

"Не можна сказати, що епідемія вийшла з-під контролю. Але якщо не проявити уваги до заходів безпеки, результат може бути іншим", – сказав глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лікар пояснив, що впливає на перебіг коронавірусу у пацієнтів. За його словами, стверджувати, що молоді люди легше переносять захворювання – не можна.