У Туреччині заговорили про війну з Грецією за Середземне море

Мирослав Семенюк Світ 15:32, 29.08.2020 Оновлено: 15:56, 29.08.2020

Прагнення Греції розширити свої територіальні води в Середземному морі може стати причиною військового конфлікту з Туреччиною.

Як повідомляє агентство Anadolu з посиланням на віцепрезидента Туреччини Фуатьє Октая, його країна не збирається йти на поступки ні в Середземному, ні в Егейському морях.

"Анкара вживатиме всього необхідного для захисту кожного квадратного сантиметра своїх вод у Середземномор'ї. Спроби Греції розширити територіальні води з шести до 12 морських миль не будуть визнані Анкарою. Цей крок може стати причиною військового конфлікту", – попередив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція Греції застосувала спецзасоби для стримування мігрантів із Туреччини, які хлинули після рішення Анкари перестати стримувати їх на тлі загострення військового конфлікту в Сирії.

Також грецька влада вирішила змінити ставлення до мігрантів і вислати тих, які прибули до кордону з Туреччиною після 1 березня.

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