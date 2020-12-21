У Туреччині зафіксовано рекорд за смертністю від COVID-19 із початку пандемії. Інфографіка

У Туреччині за останню добу зафіксували 254 нових летальних випадки, спричинені коронавірусом. Це стало найвищим показником із початку пандемії.

Відповідні дані оприлюднені на сайті worldometers.info. Раніше в країні реєстрували не більше ніж 246 смертей.

За цим показником зараз Туреччина посідає сьоме місце в світі (серед країн, які оприлюднили такі дані станом на 21:00 понеділка, 21 грудня).

Усього в країні померли 18,3 тисячі пацієнтів.

Загальна кількість заражених уже перевищила 2 млн (+19,1 тисячі за добу), з яких вилікувалися 1,8 млн людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України 18 грудня внесло Туреччину в "червону" зону через високий показник захворюваності COVID-19 у цій країні. Також змінилися правила в'їзду.