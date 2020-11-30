У Туреччині заборонили виходити з дому на вихідних

Посилюючи заходи проти другої хвилі пандемії COVID-19, Туреччина 30 листопада ввела нічну комендантську годину в будні дні й повну комендантську годину у вихідні.

Про це повідомило агентство Anadolu. Про нові обмеження оголосив президент Реджеп Тайїп Ердоган після засідання Кабінету міністрів.

Загальна комендантська година діятиме кожен будній вечір із 21:00 до 05:00.

Також із 21:00 п'ятниці до 05:00 ранку понеділка вводиться комендантська година на вихідні.

За словами Ердогана, деякі сектори, зокрема виробництво, постачання, охорона здоров'я й сільське господарство, буде звільнено від комендантської години.

Він додав, що деякі магазини, які надають послуги доставки додому, також буде виведено з-під обмежень на вихідних.

Крім того, за словами президента, людям, які молодші за 20 років, а також старші за 65, забороняється користуватися громадським транспортом.

Для проходу до торговельних центрів потрібно використовувати спеціальний додаток для смартфона, який показує індивідуальний статус зараження.

Дитячі садки та навчальні заклади призупинять свою роботу, що вже було оголошено на вихідних для Стамбула й Анкари.

На поминальні молитви й весілля заборонили збиратися групами більше ніж 30 осіб.

Турецькі лазні, сауни, масажні салони, басейни й парки розваг також припинять діяльність.

Кількість людей, які зможуть виходити на вулиці та площі, буде обмежено місцевою владою.

Крім того, Ердоган повторив свій заклик до громадськості кинути палити заради власного здоров'я, скориставшись обставинами пандемії.

Президент Туреччини заявив, що нові обмеження наберуть чинності з вівторка, 1 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Туреччині з 21 листопада вдруге за місяць вирішили посилити карантин, який передбачає введення нічної комендантської години на вихідних і низку інших жорстких обмежень.