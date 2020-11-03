У Туреччині з-під завалів дістали живою 4-річну дівчинку

Більш ніж через 90 годин після землетрусу в турецькому Ізмірі з-під завалів живою дістали 4-річну дівчинку.

Про це написав мер міста Мустафа Тунч Сойєр в Twitter. Стан її здоров'я, за попередніми даними, задовільний.

"Через 91 годину сталося диво. Рятувальники дістали чотирирічну Айду. Ми пережили не тільки сильний біль, але і це щастя. Висловлюю подяку рятувальникам", – написав він.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що турецькі рятувальники після землетрусу витягли з-під завалів 70 осіб. За даними на ранок 31 жовтня, кількість жертв склала 25, ще 831 людина отримала травми.