У Туреччині ввели обов'язковий масковий режим навіть на пляжах

Карина Бондаренко Світ 05:28, 9.09.2020

У Туреччині 8 вересня посилили карантин через різке зростання кількості заражених коронавірусом. Влада ввела обов'язковий масковий режим у всіх громадських місцях.

Захисні засоби необхідно носити на вулицях, в парках, в транспорті, на роботі і навіть на пляжах. Про це повідомили в пресслужбі міністерства внутрішніх справ Туреччини.

Також в країні заборонили перевозити пасажирів в громадському транспорті стоячи. Після 24:00 заборонені концерти в ресторанах, готелях і кафе.

Відзначається, що за недотримання карантинних обмежень порушників штрафуватимуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за добу 7 вересня в Туреччині коронавірусом заразилися 1 703 особи, що стало рекордним приростом в країні з 15 травня. У зв'язку з цим уряд введе додаткові заходи для боротьби з епідемією.

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