У Туреччині введуть цілодобовий локдаун на новорічні свята

У Туреччині введуть цілодобову комендантську годину на час новорічних свят, яка триватиме три з половиною дні.

Про це повідомило Daily Sabah із посиланням на заяву президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана 14 грудня. Комендантська година діятиме з 21:00 31 грудня до 05:00 ранку 4 січня.

Ердоган наголосив, що позитивні результати обмежень, які вводилися раніше, вже видно.

"Завдяки заходам, запровадженим раніше, ми можемо спостерігати серйозне зниження кількості пацієнтів і смертей від COVID-19 порівняно з іншими країнами", – сказав президент.

Він також звернув увагу на негативний вплив коронавірусу на економіку і зазначив, що уряд вживає заходів, щоб країна вистояла.

"Наша перша і головна мета – увійти до переліку провідних країн у постпандемічну епоху. Ми вживаємо заходів для забезпечення економічного зростання, інвестицій і можливостей працевлаштування", – сказав Ердоган.

Президент також зробив несподівану заяву, відзначивши, що країна готує власну космічну програму.

"Наближчими тижнями ми представимо нашу національну космічну програму", – заявив глава держави.

Раніше в Туреччині уряд призупинив роботу лазень, саун, басейнів, спортзалів. У торгових центрах кількість покупців обмежували за допомогою цифрового коду. А кафе і ресторанам дозволили роботу тільки на винос.

У Туреччині 14 грудня зафіксували максимальну кількість випадків зараження коронавірусом за всю пандемію – 29 617 за добу, померли 229 осіб. Країна посідає 6 місце в світі за рівнем захворюваності.

Статистика COVID-19 в Туреччині Worldmeters

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що влада Туреччини до кінця листопада приховувала реальну кількість заражених COVID-19. На початку грудня країна різко вирвалася в лідери з поширення вірусу.