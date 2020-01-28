Головна Новини
28 січня • оновлено в 17:06
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

У Туреччині вдруге за тиждень трапився сильний землетрус

1.1т
Читати матеріал російською

У вівторок, 28 січня, у Туреччині в районі Киркагач, провінція Маніса, трапився землетрус магнітудою 4,8.

Про це повідомляє Управління із запобігання й ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини.

За словами сейсмологів, епіцентр стихії розташувався на глибині приблизно сім кілометрів

Нагадаємо, що раніше, 24 січня, у східній частині Туреччини трапився землетрус силою 6,8 бала за шкалою Ріхтера. Внаслідок НП загинула 41 особа. Осередок підземних поштовхів був у повіті Сіврідже, що в провінції Елязиг.

Землетрус в Туреччині

Землетрус в Туреччині

Пізніше були опубліковані катастрофічні фото й відео з місця НП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 січня підземні поштовхи також були зафіксовані в Сирії, Грузії, Вірменії, Лівані (зокрема в містах Бейрут і Триполі).

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Туреччина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги