У Туреччині вдруге за тиждень трапився сильний землетрус

У вівторок, 28 січня, у Туреччині в районі Киркагач, провінція Маніса, трапився землетрус магнітудою 4,8.

Про це повідомляє Управління із запобігання й ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини.

За словами сейсмологів, епіцентр стихії розташувався на глибині приблизно сім кілометрів

Нагадаємо, що раніше, 24 січня, у східній частині Туреччини трапився землетрус силою 6,8 бала за шкалою Ріхтера. Внаслідок НП загинула 41 особа. Осередок підземних поштовхів був у повіті Сіврідже, що в провінції Елязиг.

Землетрус в Туреччині

Пізніше були опубліковані катастрофічні фото й відео з місця НП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 січня підземні поштовхи також були зафіксовані в Сирії, Грузії, Вірменії, Лівані (зокрема в містах Бейрут і Триполі).

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