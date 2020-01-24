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24 січня • оновлено в 21:47
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Туреччина здригнулася від потужного землетрусу: підраховують загиблих. Фото і відео НП

6.7т
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У східній частині Туреччини в п'ятницю, 24 січня, стався землетрус силою 6,8 бала за шкалою Ріхтера.

У результаті загинули як мінімум четверо осіб, повідомив глава МВС країни. Землетрус почався близько 20:15 за місцевим часом, недалеко від міста Сівріце в східній провінції Елязиг, передає Daily Mail (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Геологічна служба США оцінила величину землетрусу в 6,7 бали і сказала, що він відбувся на глибині 10 кілометрів.

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У Туреччині через землетрус загинули люди

У Туреччині через землетрус загинули люди

twitter.com/TRTWorldNow

"Сівріце дуже серйозно потрусило, ми направили наші рятувальні команди в регіон", – сказав журналістам міністр оборони Хулусы Акар. Він додав, що кілька будівель у регіоні були зруйновані.

Підземні поштовхи також були зафіксовані в Сирії, Грузії, Вірменії, Лівані (зокрема в містах Бейрут і Тріполі).

В Турции из-за землетрясения погибли люди

В Турции из-за землетрясения погибли люди

twitter.com/slmhktn_eng

В Турции из-за землетрясения погибли люди

В Турции из-за землетрясения погибли люди

twitter.com/Bjk1903ankara

Як писав OBOZREVATEL, 11 січня в Стамбулі (Туреччина) стався землетрус магнітудою 4,9. Підземні поштовхи відчули і жителі околиць.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Туреччина
Теги
смерть фотографии видео
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