Туреччина здригнулася від потужного землетрусу: підраховують загиблих. Фото і відео НП

У східній частині Туреччини в п'ятницю, 24 січня, стався землетрус силою 6,8 бала за шкалою Ріхтера.
У результаті загинули як мінімум четверо осіб, повідомив глава МВС країни. Землетрус почався близько 20:15 за місцевим часом, недалеко від міста Сівріце в східній провінції Елязиг, передає Daily Mail (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Геологічна служба США оцінила величину землетрусу в 6,7 бали і сказала, що він відбувся на глибині 10 кілометрів.
У Туреччині через землетрус загинули люди
twitter.com/TRTWorldNow
"Сівріце дуже серйозно потрусило, ми направили наші рятувальні команди в регіон", – сказав журналістам міністр оборони Хулусы Акар. Він додав, що кілька будівель у регіоні були зруйновані.
Підземні поштовхи також були зафіксовані в Сирії, Грузії, Вірменії, Лівані (зокрема в містах Бейрут і Тріполі).
В Турции из-за землетрясения погибли люди
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В Турции из-за землетрясения погибли люди
twitter.com/Bjk1903ankara
Video shows destruction in what appears to be Elazığ, Turkey after 6.8 magnitude earthquake hit the region. #Elazig - pic.twitter.com/hisCgbEERf— Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) January 24, 2020
“There are still people under the rubble” - major earthquake struck #Elazig, Turkey. pic.twitter.com/9yghQbM8EB— Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) January 24, 2020
Video from #earthquake in #Elazığ #Turkey. /via @politikbaykus #deprem #sivricepic.twitter.com/aqhMyorivf— Yannis Koutsomitis (@YanniKouts) January 24, 2020
In pictures: First images out of Turkey's Elazig show damage after 6.8 magnitude earthquake hits the eastern province pic.twitter.com/mqLon9C7pA— TRT World Now (@TRTWorldNow) January 24, 2020
Strong #earthquake in #eastern Turkey felt in the whole country pic.twitter.com/gfc4Q2WqqN— EMSC (@LastQuake) January 24, 2020
Як писав OBOZREVATEL, 11 січня в Стамбулі (Туреччина) стався землетрус магнітудою 4,9. Підземні поштовхи відчули і жителі околиць.
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