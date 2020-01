Туреччина здригнулася від потужного землетрусу: підраховують загиблих. Фото і відео НП

У східній частині Туреччини в п'ятницю, 24 січня, стався землетрус силою 6,8 бала за шкалою Ріхтера.

У результаті загинули як мінімум четверо осіб, повідомив глава МВС країни. Землетрус почався близько 20:15 за місцевим часом, недалеко від міста Сівріце в східній провінції Елязиг, передає Daily Mail (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Геологічна служба США оцінила величину землетрусу в 6,7 бали і сказала, що він відбувся на глибині 10 кілометрів.

У Туреччині через землетрус загинули люди twitter.com/TRTWorldNow

"Сівріце дуже серйозно потрусило, ми направили наші рятувальні команди в регіон", – сказав журналістам міністр оборони Хулусы Акар. Він додав, що кілька будівель у регіоні були зруйновані.

Підземні поштовхи також були зафіксовані в Сирії, Грузії, Вірменії, Лівані (зокрема в містах Бейрут і Тріполі).

В Турции из-за землетрясения погибли люди twitter.com/slmhktn_eng

В Турции из-за землетрясения погибли люди twitter.com/Bjk1903ankara

Video shows destruction in what appears to be Elazığ, Turkey after 6.8 magnitude earthquake hit the region. #Elazig - pic.twitter.com/hisCgbEERf — Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) January 24, 2020

“There are still people under the rubble” - major earthquake struck #Elazig, Turkey. pic.twitter.com/9yghQbM8EB — Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) January 24, 2020

In pictures: First images out of Turkey's Elazig show damage after 6.8 magnitude earthquake hits the eastern province pic.twitter.com/mqLon9C7pA — TRT World Now (@TRTWorldNow) January 24, 2020

