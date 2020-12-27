У Туреччині стався потужний землетрус

Мирослав Семенюк Світ 16:08, 27.12.2020 Оновлено: 16:15, 27.12.2020

Вранці 27 грудня на сході Туреччини в провінції Елязиг стався землетрус магнітудою 5,5.

Як повідомляє "Анадолу" з посиланням на Управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), землетрус зафіксовано о 09:37 за місцевим часом (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Його осередок залягав на глибині 15,94 км.

Водночас ТАСС із посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр повідомило про землетрус магнітудою 6,4 з епіцентром у 10 км на захід від міста Сивридже, де поживають близько 5,4 тис. осіб.

Осередок залягав на глибині 10 км.

Даних про потерпілих або руйнування поки не надходило.

Google Maps
EMSC

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня у Мілані трапився найбільший землетрус за сотні років: від поштовхів розгойдувалися будинки.

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