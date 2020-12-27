У Туреччині стався потужний землетрус

Вранці 27 грудня на сході Туреччини в провінції Елязиг стався землетрус магнітудою 5,5.

Як повідомляє "Анадолу" з посиланням на Управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), землетрус зафіксовано о 09:37 за місцевим часом (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Його осередок залягав на глибині 15,94 км.

Водночас ТАСС із посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр повідомило про землетрус магнітудою 6,4 з епіцентром у 10 км на захід від міста Сивридже, де поживають близько 5,4 тис. осіб.

Осередок залягав на глибині 10 км.

Даних про потерпілих або руйнування поки не надходило.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня у Мілані трапився найбільший землетрус за сотні років: від поштовхів розгойдувалися будинки.