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ПолітикаЕкономіка

У Туреччині сталася ДТП за 30 автомобілями: десятки постраждалих. Фото

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У північно-західній турецькій провінції Бурса сталася масштабна ДТП, в результаті якої загинула одна людина, ще 15 - було поранено.

За даними видання Daily Sabah, в аварії брали участь понад 30 машин. Це сталося 17 серпня, ввечері, коли почалися офіційні вихідні з нагоди свята жертвопринесення Курбан-байрам.

"Аварія, в якій один в одного врізалися одна вантажівка, два пасажирські автобуси, два мікроавтобуси і 27 машин сталася на трасі Ескішехір-Стамбул", - сказано в повідомленні.

Масштабна ДТП в Туреччині

IHA

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Як з'ясувалося, аварія сталася через розлите на трасі паливо з вантажівки. При цьому винуватця ще не знайшли. Крім 15 госпіталізованих, ще десятки людей отримали першу допомогу на місці події.При цьому, користувачі в соціальних мережах повідомляють про 91 постраждалого в результаті ДТП.

Масштабна ДТП в Туреччині

IHA

"Поліція почала розслідування для затримання водія вантажівки, який став причиною масової аварії", - йдеться в матеріалі.

Масштабна ДТП в Туреччині

IHA

Масштабна ДТП в Туреччині

IHA

Масштабна ДТП в Туреччині

IHA

Масштабна ДТП в Туреччині

IHA

Масштабна ДТП в Туреччині

IHA

Масштабна ДТП в Туреччині

IHA

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Польщі сталася жахлива аварія з автобусом з українцями, в результаті чого загинули три людини. Транспорт з 54 пасажирами в салоні впав зі схилу. Серед постраждалих опинилися 10 дітей.

За даними першої експертизи, водій перевищив швидкість мінімум в 2 рази. При цьому у нього була підміна, якою він не скористався.

Місце
Туреччина
Об'єкт
ДТП
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