У Туреччині сталася ДТП за 30 автомобілями: десятки постраждалих. Фото

У північно-західній турецькій провінції Бурса сталася масштабна ДТП, в результаті якої загинула одна людина, ще 15 - було поранено.

За даними видання Daily Sabah, в аварії брали участь понад 30 машин. Це сталося 17 серпня, ввечері, коли почалися офіційні вихідні з нагоди свята жертвопринесення Курбан-байрам.

"Аварія, в якій один в одного врізалися одна вантажівка, два пасажирські автобуси, два мікроавтобуси і 27 машин сталася на трасі Ескішехір-Стамбул", - сказано в повідомленні.

Як з'ясувалося, аварія сталася через розлите на трасі паливо з вантажівки. При цьому винуватця ще не знайшли. Крім 15 госпіталізованих, ще десятки людей отримали першу допомогу на місці події.При цьому, користувачі в соціальних мережах повідомляють про 91 постраждалого в результаті ДТП.

"Поліція почала розслідування для затримання водія вантажівки, який став причиною масової аварії", - йдеться в матеріалі.

Day 1 of 9-day holiday in Turkey, 19 killed and 91 hospitalized in all avoidable Traffic accidents pic.twitter.com/eVR64UVuJh