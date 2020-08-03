У Туреччині спалахнув коронавірус: МОЗ країни забив на сполох

Юрій Сергієнко Світ 23:24, 3.08.2020 Оновлено: 23:56, 3.08.2020

У Туреччині зафіксовано спалах захворювань на COVID-19. За добу додалася майже тисяча нових випадків.

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Про це у Twitter повідомив міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа. Він уточнив, що основною причиною тому стали недостатні карантинні обмеження.

За словами Коджа, раніше зростання захворюваності спостерігався в декількох провінційних регіонах, але зараз вже мова йде про спалах на рівні країни.

У Туреччині зафіксовано спалах коронавируса.
Twitter Фахреттін Коджа

"На жаль, епідемічний фактор не був в достатній мірі врахований під час святкування Ураза-байрам, на курортах. Ми стурбовані збільшенням кількості випадків, раніше обмежених деякими провінціями, які виникають по всій країні", – пояснив глава МОЗ.

Протягом останньої доби в країні зафіксовано 995 нових випадків захворювання. Всього в Туреччині коронавірусом заразилися 233 851 людей, з яких 217 497 одужали та 5 747 померли.

У Туреччині заразилися понад 233 тисяч осіб /
Worldometers.info
Twitter Фахреттін Коджа

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі в липні коронавірус був зафіксуваний у чоловіка, який повернувся з Туреччини.

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