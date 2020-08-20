У Туреччині розстріляли відомого злодія в законі Лота Гулі

У Туреччині розстріляли відомого азербайджанського кримінального авторитета, злодія в законі Надіра Саліфова, відомого у злочинному світі як Лота Гулі.

Про це повідомило турецьке видання haqqin.az. Від поранень, отриманих в результаті чотирьох пострілів з пістолета, він помер у лікарні.

В Лота Гулі стріляв інший представник кримінального світу, азербайджанець по-національності, відомий під псевдонімом Хан. Інцидент трапився в турецькому курортному місті Анталії. За інформацією видання, зловмисник затриманий співробітниками поліції.

Лота Гулі помер у лікарні через поранення від чотирьох пострілів

Нагадаємо, у липні 2020 рокув Одесі співробітники Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України затримали членів організованого злочинного угруповання, яке тримало в страху бізнесменів. Діями бандитів, за інформацією силовиків, керував Лоту Гулі. Серед затриманих були азербайджанці, грузини, українці та росіянин, а під час обшуків знайшли цілий арсенал зброї.

Саліфов вважається одним із найвпливовіших і небезпечних на всьому пострадянському просторі. За кордоном його називають лише як "російський мафіозі".

Лота Гулі вважається одним із найвпливовіших злочинців

Щодо нього у Росії розслідувалася ціла низка кримінальних справ, пов'язаних із викраденнями людей і здирництвом. Крім того, "законника" звинувачували і за новою статтею 210.1 КК РФ (Заняття вищого становища в злочинній ієрархії) – керівництво протягом десяти років злочинним кланом.

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