У столиці Туреччини Анкарі в середу, 24 липня, невідомий вистрілив у радника посольства Білорусі Олександра Поганшева, в результаті чого він із важкими травмами був госпіталізований.

Про це повідомляє Hurriyet. Відзначається, що зловмисник після нападу застрелився.

Поганшев був доставлений в одну з лікарень Анкари, де його направили з чотирма вогнепальними пораненнями в реанімацію. Дипломату зробили термінову операцію, його стан оцінили як вкрай важкий.

У Туреччині розстріляли білоруського дипломата dailysabah.com

Стало відомо, що нападник – колишній військовослужбовець армії Туреччини, у якого запідозрили психічні відхилення. При цьому, він, ймовірно, був сусідом радника посольства Білорусі і між ними був давній конфлікт.

Місце подій Скріншот з відео

Місце подій Скріншот з відео

У МЗС Білорусі підтвердили інформацію про поранення співробітника посольства.

"Співробітник посольства повертався з дитиною додому, коли психічно неврівноважений колишній військовослужбовець кілька разів вистрілив у дипломата", – цитує офіційного представника МЗС Білорусі Анатолія Глаза TUT.BY.

Відзначається, що син Поганшева не постраждав. Турецька поліція почала розслідування у зв'язку з нападом на дипломата.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 грудня 2016 року посла Росії Андрія Карлова застрелили в турецькій Анкарі.

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