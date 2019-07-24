У столиці Туреччини Анкарі в середу, 24 липня, невідомий вистрілив у радника посольства Білорусі Олександра Поганшева, в результаті чого він із важкими травмами був госпіталізований.
Про це повідомляє Hurriyet. Відзначається, що зловмисник після нападу застрелився.
Поганшев був доставлений в одну з лікарень Анкари, де його направили з чотирма вогнепальними пораненнями в реанімацію. Дипломату зробили термінову операцію, його стан оцінили як вкрай важкий.
У Туреччині розстріляли білоруського дипломата
dailysabah.com
Стало відомо, що нападник – колишній військовослужбовець армії Туреччини, у якого запідозрили психічні відхилення. При цьому, він, ймовірно, був сусідом радника посольства Білорусі і між ними був давній конфлікт.
Місце подій
Скріншот з відео
Місце подій
Скріншот з відео
У МЗС Білорусі підтвердили інформацію про поранення співробітника посольства.
"Співробітник посольства повертався з дитиною додому, коли психічно неврівноважений колишній військовослужбовець кілька разів вистрілив у дипломата", – цитує офіційного представника МЗС Білорусі Анатолія Глаза TUT.BY.
Відзначається, що син Поганшева не постраждав. Турецька поліція почала розслідування у зв'язку з нападом на дипломата.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 грудня 2016 року посла Росії Андрія Карлова застрелили в турецькій Анкарі.
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